Хранилища овощей и фруктов на полуострове пока не обеспечивают даже половины потребностей производителей витаминной продукции. Дефицит площадей хранения постепенно восполняется, но и производство тоже растет.

По данным министерства сельского хозяйства Крыма, в 2020-м инвестиции в основной капитал на предприятиях отрасли увеличились на пять процентов в сравнении с предыдущим годом. Помимо обновления парка техники аграрии активно вкладывают в строительство овоще- и фруктохранилищ, тепличных комплексов и обустройство прудов-накопителей.

Крупные производители делают ставку на строительство собственных мощностей. Группа компаний "Скворцово" возводит в Симферопольском районе хранилище для 40 тысяч тонн фруктов. Общая сумма инвестиций в проект, реализуемый с участием турецкой строительной компании OSC, составляет 3,8 миллиарда рублей. Крымская фруктовая компания, имея емкости для хранения 15 тысяч тонн, вынуждена была арендовать склады. В минувшем году здесь построили еще один комплекс почти такой же емкости. Но, если учесть, что только яблок предприятие производит около 55 тысяч тонн, даже этих холодильников не хватает. Поэтому здесь собираются еще больше расширить собственные площади хранения.

- В четвертом квартале нынешнего года "Крымская фруктовая компания" планирует построить холодильник на 20000 тонн. Предприятие также готовит закладку 60 гектаров молодых садов, - рассказал вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Еще один крупный производитель, компания "Фрукты старого Крыма", в Кировском районе в 2020 году введет в эксплуатацию третью очередь фруктохранилища на 5000 тонн. Сумма инвестиций - 160 миллионов рублей. А в целом это хозяйство может обеспечить хранение 16 000 тонн продукции. Только за первые четыре года в российском Крыму было построено семь новых плодохранилищ на 16,3 тысячи тонн.

Крупные агропредприятия, вкладывая средства в хранилища, рассчитывают, что дело в дальнейшем станет самостоятельным бизнесом. Ведь вокруг множество владельцев небольших хозяйств и фермеров, которым не по карману построить собственный современный холодильник, а сохранить урожай необходимо. В Бахчисарайском районе Крыма, где до сих пор нет больших хранилищ, к концу 2020 года рассчитывают открыть логистический хаб и холодильно-складской комплекс.

- Проект реализуется в несколько этапов. Если не помешают форс-мажорные обстоятельства, первую очередь хранения на 2,5 тысячи тонн мы сдадим до конца 2020 года, - рассказал исполнительный директор компании-инвестора "Скифинвесткарго" Валерий Зверянский. - В строительство зданий, оборудование и необходимую инфраструктуру компания вложила более 130 миллионов рублей. Остальные объекты, на 10 тысяч тонн продукции, рассчитываем сдать до конца 2021 года.

В отдаленной перспективе инвестор рассматривает возможность закладки собственных садов, но основная ставка делается на предоставление услуги хранения другим производителям. Помимо холодильно-складских помещений в среднесрочной перспективе здесь появится площадка сортировки и упаковки продукции. А близость федеральной трассы "Таврида" дает возможность превратить комплекс в логистический хаб.

Строительная готовность первой очереди проекта составляет 85 процентов, а всего комплекса - 50.

- Сейчас с инвесторами обсуждается строительство еще нескольких оптово-распределительных центров и логистических комплексов, где предусмотрены склады для хранения сельхозпродукции. Реализация этих проектов запланирована на ближайшие годы, - сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма Наиль Габбасов.

Уже в этом году крестьянско-фермерские хозяйства "ОФК" Джанкойского района и "Клевер" планируют построить два хранилища на 2500 тонн овощей каждое. В урожайные годы в Крыму собирают до 150 тысяч тонн фруктов и около 35 тысяч тонн овощей. Таким, например, был 2018 год. Несмотря на капризы погоды, от которой отрасль сильно зависит, урожай продолжает расти, поскольку на полуострове ежегодно закладывают 600 - 800 гектаров новых интенсивных садов. При этом существующие в Крыму мощности обеспечивают хранение немногим более 60 тысяч тонн, даже менее половины от потребности аграриев полуострова. В 2020 году государственная субсидия на строительство и модернизацию объектов АПК, включая хранилища, составит от 20 до 25 процентов. В минсельхозе Крыма торопят инвесторов, рассчитывающих на господдержку. Отрасль стремительно развивается, и через некоторое время субсидирование этого направления может завершиться.