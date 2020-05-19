Астраханские аграрии увеличили продуктивность в условиях коронавируса

В Астраханской области сельхозпредприниматели, несмотря на возникшие в связи с пандемией сложности, расширяют хозяйства, чтобы получить больше продукции: спрос на нее только растет. В числе потребителей не только российские, но и мировые бренды общепита: "Белая дача", McDonald"s, Burger King и Lays.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора области после посещения главой региона Игорем Бабушкиным Енотаевского и Наримановского районов, где он осмотрел ход сельхозработ.

- В этом году площадь посадок увеличилась на 75% и составила 490 гектаров, - сообщил губернатору гендиректор компании по производству картофеля "МАПС" Максим Королев. Почти вся продукция предприятия раскуплена еще до сбора урожая по контрактам с крупными концернами. С помощью федеральных и региональных программ субсидирования, компания приобрела сельхозтехнику в лизинг, поэтому многие процессы механизированы и сложности с недостатком работников не возникает.

У одного из ведущих производителей овощей и бахчевых в регионе - крестьянско-фермерского хозяйства Андрея Талыкова, наоборот, на полях преобладает ручной труд.

- Нам очень не хватает рабочих. Раньше мы приглашали трудовых мигрантов, а теперь из-за коронавируса - не можем, - рассказал предприниматель. По его словам, работников из числа сельчан недостаточно, а привлекать горожан не выгодно из-за высоких транспортных расходов.

- Мы компенсируем дефицит трудовых мигрантов за счет привлечения работников, высвобождающихся в кризисных отраслях и студентов. Урожай, основу которого мы заложили этой весной, непременно будет собран, - сообщил сельхозпроизводителям губернатор Игорь Бабушкин.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Рост объемов производства планируют и рыбоводы. Садковое хозяйство "Раскат" в Наримановском районе вырастило около 300 тонн осетровых и получило шесть тонн икры. По словам гендиректора компании Ольги Сабанчук, в ближайшие десять лет племенное стадо белуги, стерляди, русского осетра планируется увеличить до трех тысяч тонн, получая в год около 35 тонн икры и 400 тонн мяса осетровых.

- Наши сельхозтоваропроизводители успешно справляются с задачами, несмотря на все трудности, которые мы сегодня испытываем, - подчеркнул губернатор области Игорь Бабушкин.