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Несгораемое вложение

После снижения ипотечной ставки до 6,5 процента крымчане подали кредитных заявок на 2,5 миллиарда рублей
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 105(8159)
Аналитики "Авито" зафиксировали восстановление спроса на российском рынке недвижимости после резкого его падения в связи с карантинными мерами и ослаблением рубля. Хотя в Крыму риелторы и застройщики пока не отмечают увеличения продаж.

По данным специалистов "Авито. Недвижимость", в РФ на новостройки в текущем году отмечается ажиотажный спрос. По итогам I квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го интерес к квартирам на первичном рынке в стране вырос на 2,6 процента. Особой популярностью у покупателей пользуются студии и однокомнатные квартиры. Росту спроса также способствовала новая госпрограмма субсидирования, считают эксперты. Ипотеку начали выдавать под 6,5 процента. На таких условиях можно приобрести жилье в новостройке.

Кто сможет дооформить крымскую недвижимость в 2020 году

- Пока говорить о восстановлении спроса на докризисный уровень рано. Однако рост наблюдается, и это свидетельствует о потенциальном увеличении ликвидности всей недвижимости, - отмечает начальник отдела маркетинга группы компаний "Монолит" Артур Дубровский. - Недвижимость - это не просто товар. Любая вещь обесценивается со временем, а недвижимость в новом жилом фонде первые 5-10 лет растет в цене. Поэтому в кризисные времена покупатели приобретают жилье, потому что хотят вложить свои деньги. Такая инвестиция не только сохраняет сбережения от обесценивания, но и позволяет заработать.

В конце апреля в республике оформили первую льготную ипотеку под 6,5 процента. По данным крупнейшего крымского банка, с начала работы новой программы поступило более тысячи заявок на 2,5 миллиарда рублей.

- Интерес к этой программе, безусловно, есть. Взять ипотеку под 6,5 процента - это уникальный шанс почти не переплачивать за квартиру в течение последующих 10 - 15 лет, пока будет погашен ипотечный кредит. Однако минимальный первоначальный взнос в размере 20 процентов для многих оказался великоват, - говорит Артур Дубровский.

Фото: iStock
В Крыму оформили первую льготную ипотеку под 6,5 процента

Начальник отдела оценки агентства недвижимости "Мультидом" Сергей Анблагов отмечает, что продаж практически нет, количество сделок уменьшилось многократно. Ситуация стабилизируется только после того, как пандемия пойдет на спад, а в период неопределенности люди не будут тратить деньги на крупные покупки.

- Недвижимость - это не товар первой необходимости, 35 процентов населения сейчас экономят на еде, - поясняет Анблагов.

В прогнозах относительно стоимости жилья эксперты осторожны.

- Предпосылки для повышения цен наблюдаются сразу во всех сферах экономики, и строительство жилья не исключение. На сложившуюся ситуацию рынок может отреагировать только сокращением предложения, то есть вариантов выбора квартир, - считает Артур Дубровский.

По словам Сергея Анблагова, аренда связана со стоимостью квартиры: если аренда снижается, то и стоимость квартир на первичном и вторичном рынке расти не будет.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье

- В Севастополе аренда квартир подешевела на 20-30 процентов, у людей нет денег, и уже понятно, что туристического сезона не будет. Все, кто сдавал квартиры посуточно, теперь согласны сдавать на более длительный срок, - говорит Сергей Анблагов.

- По итогам первого квартала 2020 года на рынке жилой недвижимости Симферополя зафиксирован рост средней цены в популярных микрорайонах города. Резкого спроса на недвижимость и изменения ценника в связи с коронавирусной эпидемией в рассматриваемый период не было, - отмечает управляющий партнер Аналитической корпоративной группы Илья Пичуев.

По его словам, изменение курса национальной валюты немного оживило спрос в сравнении с началом года, однако не так много людей хранили свои запасы в иностранной валюте, чтобы говорить о заметном изменении спроса.

Филиалы РГ Крым ЮФО ЮФО Республика Крым

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