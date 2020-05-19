Аналитики "Авито" зафиксировали восстановление спроса на российском рынке недвижимости после резкого его падения в связи с карантинными мерами и ослаблением рубля. Хотя в Крыму риелторы и застройщики пока не отмечают увеличения продаж.

По данным специалистов "Авито. Недвижимость", в РФ на новостройки в текущем году отмечается ажиотажный спрос. По итогам I квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го интерес к квартирам на первичном рынке в стране вырос на 2,6 процента. Особой популярностью у покупателей пользуются студии и однокомнатные квартиры. Росту спроса также способствовала новая госпрограмма субсидирования, считают эксперты. Ипотеку начали выдавать под 6,5 процента. На таких условиях можно приобрести жилье в новостройке.

- Пока говорить о восстановлении спроса на докризисный уровень рано. Однако рост наблюдается, и это свидетельствует о потенциальном увеличении ликвидности всей недвижимости, - отмечает начальник отдела маркетинга группы компаний "Монолит" Артур Дубровский. - Недвижимость - это не просто товар. Любая вещь обесценивается со временем, а недвижимость в новом жилом фонде первые 5-10 лет растет в цене. Поэтому в кризисные времена покупатели приобретают жилье, потому что хотят вложить свои деньги. Такая инвестиция не только сохраняет сбережения от обесценивания, но и позволяет заработать.

В конце апреля в республике оформили первую льготную ипотеку под 6,5 процента. По данным крупнейшего крымского банка, с начала работы новой программы поступило более тысячи заявок на 2,5 миллиарда рублей.

- Интерес к этой программе, безусловно, есть. Взять ипотеку под 6,5 процента - это уникальный шанс почти не переплачивать за квартиру в течение последующих 10 - 15 лет, пока будет погашен ипотечный кредит. Однако минимальный первоначальный взнос в размере 20 процентов для многих оказался великоват, - говорит Артур Дубровский.

Начальник отдела оценки агентства недвижимости "Мультидом" Сергей Анблагов отмечает, что продаж практически нет, количество сделок уменьшилось многократно. Ситуация стабилизируется только после того, как пандемия пойдет на спад, а в период неопределенности люди не будут тратить деньги на крупные покупки.

- Недвижимость - это не товар первой необходимости, 35 процентов населения сейчас экономят на еде, - поясняет Анблагов.

В прогнозах относительно стоимости жилья эксперты осторожны.

- Предпосылки для повышения цен наблюдаются сразу во всех сферах экономики, и строительство жилья не исключение. На сложившуюся ситуацию рынок может отреагировать только сокращением предложения, то есть вариантов выбора квартир, - считает Артур Дубровский.

По словам Сергея Анблагова, аренда связана со стоимостью квартиры: если аренда снижается, то и стоимость квартир на первичном и вторичном рынке расти не будет.

- В Севастополе аренда квартир подешевела на 20-30 процентов, у людей нет денег, и уже понятно, что туристического сезона не будет. Все, кто сдавал квартиры посуточно, теперь согласны сдавать на более длительный срок, - говорит Сергей Анблагов.

- По итогам первого квартала 2020 года на рынке жилой недвижимости Симферополя зафиксирован рост средней цены в популярных микрорайонах города. Резкого спроса на недвижимость и изменения ценника в связи с коронавирусной эпидемией в рассматриваемый период не было, - отмечает управляющий партнер Аналитической корпоративной группы Илья Пичуев.

По его словам, изменение курса национальной валюты немного оживило спрос в сравнении с началом года, однако не так много людей хранили свои запасы в иностранной валюте, чтобы говорить о заметном изменении спроса.