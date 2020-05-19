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Проект: В регионах

Липа в красках

На юге посчитали поддельные купюры
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 105(8159)
На юге России за первые три месяца этого года обнаружили более тысячи поддельных банкнот.

Больше всего фальшивок изъяли в Краснодарском крае (405 банкнот) и в Ростовской области (368). Но статистика учитывает только то, что выявили в отделениях банков. Многие продавцы товаров и покупатели даже не подозревают, что у них на руках могут оказаться "фантики".

Кстати, в целом в стране в первом квартале 2020 года выявлено 11300 липовых купюр.

Фото: istock
В Красноярске продали крупную партию поддельного антиквариата

На юге, как и в других регионах, чаще всего подделывают пятитысячные банкноты. Из 1159 их оказалось 677 - больше половины. Также мошенники любят "рисовать" купюры номиналом в одну тысячу и 500 рублей.

Иностранную валюту подделывают реже. В январе - марте в двух округах обнаружили всего 31 "неправильную" купюру, из них 30 - это американские доллары.

Большинство фальшивок попадают к гражданам из-за их невнимательности, потому что подделки, как правило, изготавливают самым простым и дешевым способом, с помощью обычного принтера, имитируя водяной знак и защитную нить. Поэтому специалисты советуют обращать внимание минимум на три признака, например, на рельефные изображения (тонкие штрихи по краям банкноты).

Самый безопасный источник наличности - банкомат. Все купюры перед загрузкой в банкоматы проходят через счетно-сортировальные машины, которые способны различить не менее четырех защитных признаков.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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