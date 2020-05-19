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19.05.2020 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани изъяли подделки под Louis Vuitton на 250 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Прикубанском посту Краснодарской таможни выявили контрафактную ткань Louis Vuitton. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МВД РФ
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В ходе досмотра таможенники обнаружили 95 рулонов, почти семь тысяч квадратных метров, контрафактной ткани, прибывшей из Китая.

Выяснилось, что у декларанта отсутствовали разрешительные документы на использование данного товарного знака. Правообладателем является французская компания Louis Vuitton Malletier. Ущерб составил почти 250 миллионов рублей.

По факту незаконного использования товарных знаков возбудили дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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