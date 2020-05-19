С 12 мая на Кубани возобновили работу все предприятия АПК, а большинство из них и не прекращали свою деятельность. Посевная кампания проходила в условиях борьбы с коронавирусом, но когда она подошла к завершению, на аграриев обрушились еще три беды: засуха, заморозки и пыльные бури.

Введенные с конца марта ограничения на передвижение транспорта и людей едва не парализовали на местах весенние полевые работы. Фермеры и руководители сельхозпредприятий первое время чуть ли не сутками простаивали в очередях за пропусками возле администраций сельских муниципалитетов. Ситуация изменилась лишь после вмешательства регионального минсельхоза, делегировавшего полномочия для выдачи пропусков аграриям фермерским ассоциациям. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил тогда, что преград для посевной нет и быть не может: "Никаких пропусков на сельскохозяйственную технику не нужно. Карантин - это необходимая мера, чтобы снизить риск распространения инфекции. Но даже в этих условиях Кубань должна остаться житницей России и гарантом продовольственной безопасности".

Весенний сев на Кубани завершили к маю. Озимыми в крае занято 1,6 миллиона гектаров, яровыми - 1,9 миллиона. Бесснежная зима и весна без дождей практически разбили все надежды крестьян на хороший урожай. И сейчас в центральной, обычно самой урожайной зоне края земля на полях покрыта сетью крупных трещин, молодые всходы сохнут на корню, поэтому крестьяне уже начинают подсчитывать убытки. Прогноз погоды по телевизору и радио наравне со сводками о коронавирусе стал в последнее время самой популярной программой на Кубани. А виды на урожай волнуют людей ничуть не меньше, чем распространение вирусной инфекции.

- Как и медики, аграрии сейчас на передовой, - считает жительница Успенского района фармацевт Галина Свердлюковская. - Врачи спасают тех, кого поразила опасная инфекция, а фермеры борются за урожай и тем самым спасают нашу экономику.

Фермер Виктор Рогатых начал весенний сев позже обычного, с учетом прогнозом синоптиков: он подождал, чтобы земля хорошо прогрелась, а морозы, которые в предгорьях нередко в это время случаются, не уничтожили семена. Теперь Виктор говорит, что ему грех жаловаться. В первые дни мая прошли хорошие дожди. Они напоили соскучившуюся по влаге почву. Ячмень уже выбросил колос, а семена кукурузы, подсолнечника и свеклы, упавшие в землю после заморозков, за две недели проклюнулись и дали хорошие всходы.

- Будем с хлебом, - убежден фермер. - И Кубань, и вся Россия.

На это надеются и фермеры Кущевского района. Поля братьев Виталия и Евгения Шакунов из станицы Кисляковской в течение последних лет лидировали в крае по урожайности. В прошлом, тоже засушливом году они собрали на круг пшеницы по 70 центнеров с гектара. Теперь об этом и не мечтают.

- К проблемам, созданным осенним дефицитом влаги, добавилась бесснежная зима, - констатирует Виталий Шакун. - Поэтому всходы озимых нас не порадовали. Ждали дождя, но вместо него в середине апреля грянул почти 10-градусный мороз, а следом за ним на поля нашего и соседних хозяйств обрушились пыльные бури. Благодаря майским дождям озимые начинают потихоньку выравниваться, а вот поврежденные ветром пришлось пересевать.

Всего в хозяйстве Шакунов пересеяли почти на 200 гектарах кукурузу и сахарную свеклу. Озимые, хотя и с трудом, после майского дождичка набирают силу. Уже понятно, что прошлогодних намолотов эти поля не дадут, но и без хлеба не оставят.

А в соседнем Ленинградском районе фермеров хутора Восточного порадовал хороший дождь.

- Мы тоже пережили и засуху и весенние заморозки, - говорит основатель здешнего хозяйства, председатель Совета ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств России Александр Шипулин. - Делали все возможное, чтобы помочь природе, и не теряли надежды на ее милость. Прошедший дождь все восприняли как награду за труды праведные. Он насытил землю влагой, озимые сразу пошли в рост, ячмень уже начинает колоситься, яровые культуры дали хорошие всходы. К сожалению, наши коллеги из других хозяйств продолжают с надеждой смотреть на небо. В любом случае, уверен Шипулин, российская житница не оставит страну без хлеба.

Комментарий

Андрей Коробка, вице-губернатор Кубани по вопросам АПК:

- С 12 мая в крае возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи. Хотя большинство аграриев продолжали работу и во время карантина. В этих условиях в оптимальные сроки прошла посевная кампания, завершившаяся к 15 мая севом риса. Этой культурой в нынешнем году в крае занято 127 тысяч гектаров. Прогнозы насчет урожая давать пока сложно. Все же неблагоприятные погодные условия, интенсивные заморозки, выдувание почвы и отсутствие осадков, будут иметь негативные последствия. С марта по вторую декаду апреля выпало критически мало осадков, в некоторых районах они отсутствовали полностью. Руководители хозяйств совместно с учеными провели оценку состояния сельхозкультур. Фиксируется гибель и повреждение зерновых культур и садов. Но это не ставит под угрозу продовольственную безопасность. Потребности нашего региона и страны мы в любом случае обеспечим. Тем более что сейчас решается вопрос о необходимости пересева ультраскороспелых и скороспелых сортов и гибридов яровых культур (подсолнечник, соя и кукуруза). Семян достаточно.