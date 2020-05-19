На Кубани возбуждено первое уголовное дело о невыплате надбавок медикам

В Армавире следователи возбудили уголовное дело о невыплате медработникам стимулирующих выплат в период распространения коронавирусной инфекции. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Оно стало первым таким в России.

Так случилось, что корреспонденту "Российской газеты"" об этой истории стало известно раньше, чем правоохранителям. О том, что из обещанных правительством выплат сотрудники армавирской "скорой", которая входит в структуру Горбольницы, не получили ни копейки, мы узнали из коллективного письма, которое подписали 120 человек.

Тут же обратились за комментариями в региональный минздрав, а также направили письмо прокурору города Армавира Павлу Андрееву. Он распорядился незамедлительно начать проверку, в ходе которой подтвердилась приведенная в обращении информация: о дефиците средств защиты и отсутствии стимулирующих выплат. Хотя двумя днями ранее министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов на заседании оперштаба сообщил, что в крае стимулирующие выплаты уже начались.

По его словам, деньги должны получить 6,1 тысячи сотрудников лечебных учреждений. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 461 миллиона рублей и еще 343 миллиона из краевого.

Информация была опубликована на сайте краевой администрации еще 12 мая, а утром минувшей субботы в интернете появился флешмоб армавирских медиков. "Мы не получили обещанные выплаты. Ни врачи, ни фельдшера, ни медсестры, ни водители. Никто! Ни рубля! Ни копейки!" - заявили сотрудники "скорой". Видеоролик разлетелся по Сети, вызвав бурную реакцию пользователей. И сразу по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Армавир была направлена специальная комиссия, которая начала проверку изложенных сотрудниками медучреждения фактов. К этому времени правоохранители уже практически завершили проверку.

Больницу обязали перечислить сотрудникам положенные надбавки

Как сообщил корреспонденту "РГ" прокурор Армавира Павел Андреев, по результатам проведенной проверки они выявили ряд нарушений. Выяснилось, что до сотрудников даже не довели информацию о порядке выплат стимулирующего характера в условиях пандемии, а руководство больницы не заключило с медперсоналом дополнительные соглашения к трудовому договору. В результате сотрудники армавирской "скорой" оказались, что называется, у разбитого корыта.

Разгоревшийся пожар краевым властям пришлось тушить в экстренном порядке. Больницу обязали перечислить сотрудникам положенные надбавки и направить новую заявку на необходимое финансирование. А главврач местной ЦРБ (по словам вице-губернатора Анны Миньковой, он ввел минздрав в заблуждение, сообщив о полностью произведенных выплатах) был уволен.

Следом за армавирцами аналогичные обращения разместили в соцсетях сотрудники "скорых" Кавказского, Усть-Лабинского и Успенского районов, а также Краснодара. Проверку по каждому из них сейчас ведут правоохранители. Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителям территориальных следственных органов оперативно реагировать на сообщения в СМИ и обращения медицинских работников, оказывающих помощь больным с коронавирусом COVID-19, о невыплате им в полном или частичном объеме денежных компенсаций. В перечень регионов, где назначены проверки, попал и Краснодарский край. И вот во вторник вечером появилась информация о первом возбужденном по результатам проверок уголовном деле.

По решению главы СК РФ по Кубани Вадима Бугаенко уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СК. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. А губернатор Вениамин Кондратьев также поручил минздраву региона досконально проверить все выплаты медикам за работу с больными, инфицированными COVID-19.

Кстати

Когда номер готовился к печати, корреспонденту "РГ" дозвонилась одна из подписанток письма в редакцию, фельдшер армавирской "скорой" Алла Бридихина. "Только что закончилось собрание, - рассказала она. - Нам объявили, что положенные федеральные выплаты получат все, кто в это сложное время ездил по вызовам, вне зависимости ковидные они были или нет. С каждым из нас заключили дополнительное соглашение. 300 тысяч рублей на карточки сотрудников уже перечислены, остальные выплаты пообещали сделать в майскую зарплату. Нам сообщили о назначении главного врача городской больницы. Мы все его знаем. Это достойный человек, который, надеемся, не допустит подробных нарушений.