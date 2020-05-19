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19.05.2020 06:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Посольство РФ предложило Ортэгус углубить познания в российской истории

Морган Ортэгус. Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Морган Ортэгус. Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Морган Ортэгус. Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Посольство РФ в США порекомендовало главе пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус углубить ее познания в области российской истории, и предложило свою помощь. Это может предотвратить заявления, основанные "на ложных повествованиях и неудачных лозунгах, а также спекуляции относительно трагических периодов советского прошлого", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

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В 1954 году Крым был переведен из Советской России в Советскую Украину, без спроса народа. В 2014 году жители Крыма на референдуме решили больше не быть частью Украины "вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном", напомнили в посольстве представителю Госдепа.

Однако, если Ортэгус доверяет только западным экспертам, российские дипломаты порекомендовали начать со статьи "В Россию с любовью" Foreign Affairs. В ней говорится о том, что большинство крымчан не считают российское управление чуждым. "Наоборот, основываясь на данных наших исследований, они счастливы", - приводит дипмиссия цитату из статьи.

Так в посольстве РФ отреагировали на публикацию Ортэгус в Twitter. В ней сотрудник Госдепа призвала прекратить "причинять страдания" живущим в Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине.

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