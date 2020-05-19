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Крестьяне и космос

Как убедить аграриев юга застраховать свой бизнес
Текст: Марина Володина
Российская газета - Экономика Юга России № 105(8159)
Национальный союз агростраховщиков (НСА) направил на рассмотрение в Общественный совет при Минсельхозе РФ концепцию новой программы страхования от чрезвычайных ситуаций. Она дополнит существующую систему агрострахования и охватит более 50 процентов аграриев. Цена полиса по новой программе должна снизиться в пять раз.

Система агрострахования субсидируется государством. В прошлом году на нее было выделено полтора миллиарда рублей. При этом в прошлом году застрахованные площади выросли в четыре раза: всего было застраховано 4,3 миллиона гектаров. И все же это только 6 процентов всех площадей.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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По данным НСА, на юге России число договоров с господдержкой за девять месяцев 2019 года увеличилось в 24 раза, в денежном выражении - до 600 миллионов рублей. Если в 2018 году в программе принимали участие Ростовская, Волгоградская и Астраханская область, а также Крым, то в прошлом к ним присоединились и другие регионы. Наибольшие площади посевов страхуют в Волгоградской и Ростовской области и в Краснодарском крае. Главной причиной оживления рынка страховщики считают вступление в силу с 1 марта 2019 года изменений в федеральный закон №260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования". Появилась возможность страховать отдельные риски, отменен порог гибели урожая, максимально возможная франшиза увеличилась до 50 процентов. А главная причина - Минсельхоз стал контролировать целевое использование выделяемых из федеральной казны средств на сельскохозяйственное страхование в рамках единой субсидии. Наличие договора страхования урожая стало обязательным требованием при получении погектарной поддержки.

И все же аграрии жалуются на дороговизну страховки, сложный, а иногда и несправедливый подсчет убытков, долгое ожидание выплаты. По словам президента Ростовской областной ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Александра Родина, в ЮФО действительно наблюдается рост количества агропромышленных предприятий, страхующих свой бизнес, но в основном из-за того, что наличие страховки является обязательным условием для получения банковского кредита.

- Если страховой случай произошел, доказать, что урожай потерян из-за неблагоприятных природных явлений, довольно сложно, - говорит Александр Родин. - Сельхозпроизводителю объяснят, что он неправильно организовал посевные работы, не соблюдал агротехнологию и тому подобное. В результате страховку зачастую не выплачивают.

Об этом говорят и фермеры.

Фото: amenic181 / iStock
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- По прогнозам этим летом может случиться засуха. Я бы застраховал посевы, но не уверен, смогу ли доказать, что именно засуха стала причиной убытков, если, конечно, они будут, - утверждает ростовский фермер Андрей Нестерович. - Раньше аграрии получали страховую выплату, только если теряли более 20 процентов запланированного урожая, сейчас этого порога нет, но подтвердить, что урожай потерян из-за засухи или других природных явлений, по-прежнему трудно.

По проекту НСА при объявлении ЧС в связи с гибелью посевов страховщик составляет заключение на основании данных космического мониторинга. Страховое возмещение рассчитывается исходя из страховой суммы на один гектар пострадавшей площади. Страховая сумма устанавливается в размере определенной доли (НСА предлагает 40 процентов) от стоимости ожидаемого урожая. Он, в свою очередь, рассчитывается исходя из средней за пять лет урожайности в районе и средней цены продукции за предшествующий период.

В отличие от мультирисковой системы предполагается упрощенный порядок заключения договора, оценки убытка и страховой выплаты. Аграрии смогут оперативно получать страховое возмещение, для чего не потребуется рассматривать ситуацию в каждом регионе на уровне федеральных органов власти. При этом полученные средства сельхозпредприятие сможет использовать для пересева пострадавшей сельхозкультуры, если, конечно, это возможно. Стоимость страхового полиса по такой программе существенно ниже, до пяти раз, чем по мультирисковой программе.

Прямая речь

Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков:

- Вместе с ростом показателей сельского хозяйства увеличивается и риск. Если в 2019 году предприятия АПК получили прибыль в размере 378 миллиардов рублей, то любое ЧС, которое вызовет потерю даже 10 процентов этой прибыли, приведет к убытку в размере 38 миллиардов рублей. Такие суммы могут создать большую нагрузку на бюджет. Альтернативы системному управлению рисками и агрострахованию не существует.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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