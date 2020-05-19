В Анапе с 1 июня откроются 67 санаториев и пансионатов

Сейчас в них проводятся подготовительные работы для обеспечения мер безопасности по требованию Роспотребнадзора.

Сотрудники здравниц масштабно обрабатывают территорию и помещения, наносят специальную разметку, отмеряющую социальную дистанцию, перед административными стойками и регистратурами медицинских отделений, а также в столовых, где пришлось увеличить расстояние между столами.

В общественных помещениях устанавливают бактерицидные рециркуляторы воздуха и диффузоры с дезинфицирующими средствами. В номерах убрали ковры, а мягкую мебель перетянули моющейся тканью.

Изменения коснулись и медицинской базы, где в этом сезоне сделают упор на органах дыхания. Групповые процедуры заменят на индивидуальные. В физиокабинетах обязательны перегородки между отсеками для гостей.

Каждый день персоналу и постояльцам будут измерять температуру. При выявлении симптомов, схожих с симптомами коронавируса, их отправят в изоляторы, где имеются аппараты ИВЛ, с отдельными входами. В некоторых санаториях даже есть обсерваторы.

К открытию готовят и пляжи. Песок боронуют и рыхлят, шезлонги и лежаки расставляют на расстояние не менее двух метров друг от друга.

Кроме того, проводится тщательная санитарная обработка автобусов для трансфера туристов из аэропорта, железнодорожного и автовокзала в анапские здравницы.

- Мы знаем, что сезон будет непростым и потребует неукоснительного исполнения требований Роспотребнадзора, - отметил глава Анапы Юрий Поляков. - Но мы понимаем, что после снятия ограничительных мер россиянам как никогда будет нужен отдых и оздоровление. Сейчас ждем окончательных рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы в соответствии с ними выстраивать работу этим летом. Мы сделаем все, чтобы отдых в Анапе был не только полезным для здоровья, но и безопасным.

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