В Астрахани сирота с тремя детьми 11 лет ждет очереди на квартиру

У Юлии Верещагиной никогда не было своего дома, его и сейчас нет. С тремя малышами она кочует по съемным квартирам, а теперь, в карантин, живет у друзей. Как сироте, ей положено собственное жилье, но имущество многодетной матери - лишь пачка бумаг с отписками чиновников.

- Это еще не все документы, - Юля прямо на деревенской улице достает из коляски, где спит семимесячная Василиса, решение суда, письма из прокуратуры и министерств, раскладывает на лавочке разлетающиеся от ветра листы. В дом, где она и сама гостья, не зовет: переживает, что и так слишком много беспокойства доставляет хозяевам, к которым попросилась на месяц, а пошел уже второй. Здесь, на окраине села Трудфронт Икрянинского района, Юля нашла очередное пристанище.

Окончив технологический техникум, Юля, уже беременная, пошла в районную прокуратуру, которая через суд обязывает областное правительство выделить сироте жилье. Но проходит год, квартиру не дают, и Юля начинает бегать по инстанциям. Два года спустя пришло обнадеживающее письмо из облминстроя о завершении в 2018 году строительства дома в селе Икряное с подробным описанием проводимых работ, вплоть до опалубки и электрики.

- Я обрадовалась, думала, в этот дом попаду, а оказалось, это был просто отчет, - говорит Юлия, показывая отписку. - Зачем его мне прислали, не пойму.

В январе 2019 года девушка в отчаянии написала о своей беде в соцсетях, ей тут же позвонили из минсоцразвития области.

- Сказали: приезжайте, поговорим. Это было в пятницу, я кое-как дождалась, пока пройдут выходные, с надеждой поехала в понедельник в город, а они собрались целым кабинетом - пять женщин за круглым большим столом - и стали говорить, что жилья нет, времена тяжелые и я не одна такая. Предложили идти жить в кризисный центр для женщин. Но у меня нет кризиса в семье, мне жилье нужно, положенное по закону. Я прямо там расплакалась и ушла.

Недавно Юлия обнаружила сюрприз. В справке из администрации Икрянинского района, которую сироте выдали еще в марте 2010 года, было указано, что в очереди на жилье она на 63-м месте. И вот, спустя десятилетие, эта очередь сдвинулась ровно на двадцать пунктов… в обратную сторону.

- Почему она передвинулась, ответить не могу, я работаю с 2017 года, в списках у нас она 83-я, - вежливо сообщил корреспонденту "РГ" директор Центра соцподдержки населения Икрянинского района Никита Остроухов. - Мы этим вопросом занимаемся, она (Юлия. - "РГ") у нас на особом контроле, вот, планируется строительство дома в Баррикадах (поселок Красные Баррикады. - "РГ"), оформляется документация, 30 с чем-то квартир.

- Но ведь в очереди она аж 83-я, - напоминаю директору, - а дом еще даже не заложен, сколько же ей ждать?

- Я вам сейчас не отвечу… - сказал Остроухов. - Мы ведем работу с районной администрацией, проговариваем по поводу маневренного фонда.

- И через какое время ей выделят маневренный фонд?

- Ну, знаете, сейчас я не отвечу, будем смотреть, заниматься, - снова туманно пообещал чиновник.

Через 10 лет очередь на жилье для Юли сдвинулась на 20 пунктов... в обратную сторону

Как сообщили "РГ" в облпрокуратуре, по информации, представленной Юлии Верещагиной о нарушении жилищных прав в СМИ, ведомство организовало проверку. Но девушка уже писала в прокуратуру: в марте 2019 года ей пришел ответ, что оснований для принятия мер реагирования не имеется и в случае несогласия можно обращаться в суд. Но ведь суд уже принимал решение по жилью для Юлии, которое не исполняется четвертый год. Получается, что защитить сироту с тремя детьми некому?