Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России. По оценкам специалистов, в степной республике находятся крупные залежи углеводородов. Часть из них была разведана в советские годы, но основные месторождения еще предстоит найти.

Несколько этапов сейсморазведочных и электроразведочных работ продолжатся в Калмыкии до 2022 года. Поисковые работы пройдут на Хаптагайском участке, расположенном на территориях Сарпинского, Малодербетовского и Октябрьского районов республики.

Сейчас годовая добыча нефти в Калмыкии составляет около 160-180 тонн и примерно 60 миллионов кубометров газа. Но эксперты считают, что ситуация может измениться, если местными углеводородами заняться всерьез.

Власти республики надеются, что за счет "черного золота" и газа могут существенно вырасти поступления в бюджет, и со временем степная республика, возможно, станет соперничать с обеспеченными нефтегазовыми регионами.