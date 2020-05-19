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19.05.2020 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре хозяин кальянной после вечеринки лишился помещения

Текст: Анна Юркова

В столице Кубани с хозяином кальянной, который в карантин устроил нелегальную вечеринку, расторгли договор аренды в одностороннем порядке. Причем решение о расторжении принял сам владелец. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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Видео мероприятия разлетелось в соцсетях в минувшие выходные. На кадрах видно, что в зале собрались около 15-20 человек - все участники танцевали без масок, не соблюдая социальной дистанции. Большинство пользователей в комментариях написали, что глупо было не только проводить подобные тусовки в условиях ограничительных мер, но и публиковать их затем в интернете. Сам же владелец кальянной пояснил, что это была якобы закрытая вечеринка для друзей и гостей никто не обслуживал.

-  В ходе проверки установили организатора - индивидуального предпринимателя. На него составлен административный протокол, материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного решения о привлечении его к ответственности. Нарушителю грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей, - рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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