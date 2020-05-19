С 1 мая в республике возобновили работу салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные и мастерские по ремонту обуви, бытовой и компьютерной техники. Но принимать клиентов можно только при соблюдении всех предписаний Роспотребнадзора. Каждый день объекты сферы услуг и торговли специалисты этого ведомства проверяют и в случае нарушений штрафуют руководителей. По мнению предпринимателей, выполнить все требования невозможно, поэтому некоторые так и не открыли для посетителей двери своих заведений.

Самые жесткие требования были предъявлены к парикмахерским и салонам красоты. В Крыму их несколько тысяч, в них работают более девяти тысяч мастеров. Они должны обслуживать клиентов в средствах индивидуальной защиты IV типа: в медицинском халате, шапочке, маске и перчатках. Между столами - расстояние не менее 1,5 метра, а в помещении необходимо установить специальные лампы-рециркуляторы. Все это дополнительные затраты, но некоторые рекомендации Роспотребнадзора предприниматели не могут выполнить при всем желании.

- Я предполагал, что в связи с пандемией в работе будут изменения, но что нас приравняют к медицинским центрам, это уже слишком. Хорошо, что еще не требуют у руководителя наличие медицинского образования, - говорит индивидуальный предприниматель, владелец парикмахерской Александр Туров.

Его парикмахерская, как и многие другие, до сих пор закрыта: не все требования Роспотребнадзора успели выполнить.

- Ламп-рециркуляторов в Крыму в продаже нет. Можно заказать на материке, их привезут, но только при условии 100-процентной предоплаты. Мы недавно нашли поставщика и сделали заказ, оплата - при получении, - рассказывает Александр Туров.

С этой проблемой столкнулись во всех без исключения парикмахерских и салонах красоты. Стоимость рециркулятора зависит от качества и площади его использования и доходит до 40 тысяч рублей. На соблюдение других требований тоже необходимы дополнительные расходы: парикмахер должен иметь несколько медицинских костюмов, цена одного - около двух тысяч рублей, одноразовый комплект - перчатки, маска, бахилы, шапочка - стоит около 150 рублей. Рабочие медицинские халаты сотрудников разрешается стирать только в прачечной, с которой необходимо заключить договор, стоимость ее услуг для маленькой парикмахерской, в которой трудятся пять человек, - 60 тысяч в год. Утилизация одноразовых халатов обойдется в 10 тысяч рублей в месяц.

Но самое главное, предприниматели не уверены, что в случае проверки их не оштрафуют за нарушения. Поэтому представители индустрии красоты обращаются к региональным властям с просьбой организовать встречу с контролирующими органами, на которой смогли бы задать вопросы и уяснить себе суть требований Роспотребнадзора.

- Непонятно, как работать в соответствие с требованием: один зал - один клиент. А если у кого-то зал на сто квадратов? Получается, одно кресло там, где раньше стояло пять-шесть? Платить за аренду воздуха? Как удержать персонал в этом случае, и захотят ли сотрудники работать раз в три-четыре дня? - спрашивает Александр Туров.

Удивление у представителей сферы услуг вызывает и недавний призыв главы Крыма Сергея Аксенова отказаться от кондиционеров, которые, по его мнению, способствуют распространению инфекции в помещении. А как в жару работать мастерам в полиэтиленовом халате и шапочке?

До сих пор нерешенным остается вопрос с арендной платой. Не всем предпринимателям арендодатели пошли навстречу, многие так и не отменили плату за месяц простоя.

Учитывая рост расходов на организацию работы предприятий индустрии красоты, можно предположить, что в скором времени изменится и прейскурант. Только одноразовый комплект средств защиты для мастера обходится в 150 рублей. Эти расходы можно было бы включить в цену стрижки. Но пока не все готовы это делать. Бизнес оказался перед сложным выбором.

"Кто-то из клиентов остался без работы, у многих сократились доходы. В кризис всем тяжело. Если мы поднимем цены на услуги, то сократится количество посетителей, люди вынуждены сейчас экономить. Мужчины купят машинки и будут стричь себя сами.Но если не поднимем цены, то будем работать в минус", - говорят предприниматели.

Остается надеяться на смягчение требований, но пока число заболевших в Крыму не снизится, вряд ли контролирующие структуры пойдут на это. Представители сферы услуг прогнозируют закрытие мелких парикмахерских и уход мастеров в тень: они будут принимать клиентов на дому и перестанут платить налоги и взносы в Пенсионный фонд. Такая ситуация не выгодна ни государству, ни гражданам.

Справка "РГ"

С 18 мая возобновили деятельность большинство предприятий РК, на работу вышли еще около 400 тысяч крымчан. Это предприятия - производители табака, текстильных, металлических и деревянных изделий, одежды, лекарств, мебели, транспортных средств и другие. Также разрешена оптовая и розничная торговля всеми видами товаров, в том числе одеждой и обувью. Не откроются с 18 мая образовательные учреждения, школы, вузы, организации общепита, санатории, дома отдыха и развлекательные заведения.