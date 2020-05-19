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19.05.2020 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму коронавирус обнаружили у водителя скорой помощи

Текст: Юлия Суконкина

В Республике Крым зарегистрировано четыре новых случая COVID-19. Один из заболевших - водитель скорой помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крыму число умерших с коронавирусом достигло девяти

По его словам, водитель скорой помощи из Раздольненского района контактировал с фельдшером, у которой ранее был подтвержден диагноз - коронавирусная инфекция. Мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу № 7 в Симферополе.

Остальные заболевшие - сотрудник симферопольской городской больницы № 7, житель Ялты, вернувшийся из Краснодара, и женщина из Ленинского района, приехавшая из Украины, которая последнее время находилась дома на самоизоляции.

Всего в республике зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 31 - из субъектов РФ, 27 выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 213 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, два - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период - 113 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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