В Крыму коронавирус обнаружили у водителя скорой помощи

В Республике Крым зарегистрировано четыре новых случая COVID-19. Один из заболевших - водитель скорой помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции.

По его словам, водитель скорой помощи из Раздольненского района контактировал с фельдшером, у которой ранее был подтвержден диагноз - коронавирусная инфекция. Мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу № 7 в Симферополе.

Остальные заболевшие - сотрудник симферопольской городской больницы № 7, житель Ялты, вернувшийся из Краснодара, и женщина из Ленинского района, приехавшая из Украины, которая последнее время находилась дома на самоизоляции.

Всего в республике зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 31 - из субъектов РФ, 27 выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 213 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, два - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период - 113 человек.