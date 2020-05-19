Информационно-технологический кластер Крыма включает около двух десятков компаний. Ожидается, что он станет центром развития технологий и цифровизации региона.

Кластер должен обеспечить технологическую независимость республики. В его задачи входит также коммерциализация отечественных исследований, ускорение развития российских компаний и повышение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке.

В планах определить лидирующие исследовательские центры, которые смогут создавать консорциумы с компаниями - лидерами в сквозных цифровых технологиях. Также намечено сформировать систему поддержки проектов, направленных на преобразование приоритетных отраслей экономики на основе внедрения отечественных продуктов и сервисов.

По замыслу авторов программы, потенциальными рынками для кластера, помимо крымского рынка IТ-продуктов, в будущем должны стать отрасли нового технологического уклада (аэронет, автонет, маринет и другие).

Предполагается, что крымский кластер будет взаимодействовать с другими территориальными кластерами: с агропромышленным, биотехнологическим, туристическим, медико-биологическим, а также кластером производства локального электротранспорта. Например, основной задачей предприятий, входящих в кластер "Локальный электротранспорт Крыма", является внедрение программы электромобилизации полуострова. Совместная работа может дать хорошие результаты.

В будущем предполагается взаимодействие и с теми кластерами, создание которых предусмотрено стратегией социально-экономического развития Крыма до 2030 года.

Президент ассоциации компаний в сфере информационных технологий и инноваций "Крымский IТ-кластер" Денис Матросов считает, что по сравнению с 2014 годом, когда в республике наблюдался спад в ИT-сфере, ситуация стабилизировалась. По его словам, сотрудников профильных предприятий становится больше, они работают с вузами и берут на стажировку студентов.

Директор Института экономики и управления Крымского федерального университета, доктор экономических наук Виктор Реутов убежден, что кластер станет локомотивом цифровой экономики. Однако в связи с пандемией сроки реализации программы могут быть сдвинуты.

- Но вряд ли решение этих вопросов отложат в долгий ящик, - отметил эксперт. - С одной стороны, на Западе Крым считают территорией, недоступной для инвестиций. С другой - санкции подстегнут развитие предприятий информационно-технологической сферы.