В Ростовской области открыли обсерватор для вахтовиков

В городе Шахты Ростовской области для воспрепятствования распространению коронавирусной инфекции открылся обсерватор. Медицинское учреждение рассчитано на прием 71 строителя-вахтовика.

Как сообщили "РГ" в администрации города, палаты для рабочих рассчитаны на четырех человек. Наблюдение за помещенными в обсерватор рабочими обеспечивают медсестры и врачи.

Два раза в сутки во всех помещениях проводится дезинфекция. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением режима и безопасностью осуществляется сотрудниками МВД.

По данным Роспотребнадзора, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 131 и достигло 2645 человек. Из-за напряженной обстановки в регионе продлен режим самоизоляции и введен ежедневный мониторинг на соблюдение масочного режима.