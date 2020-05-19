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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий".

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Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, два года назад администрацией Азова был образован и предоставлен в аренду физическому лицу земельный участок площадью 17 гектаров, который через некоторое время перешел в частную собственность.

"Впоследствии незаконно полученный участок был разделен на новые, которые определили под застройку коттеджей. Успели продать 24 земельных участка", - уточнил собеседник.

После обращений местных жителей природоохранной прокуратурой региона была проведена проверка, а материалы переданы в Следственный комитет Ростовской области. В рамках расследования уголовного дела в администрации Азова прошли обыски и выемка документов.

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