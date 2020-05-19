Самоизоляцию в Волгоградской области продлили до конца весны. Но при этом в правила внесли ряд изменений. Появились, например, послабления для граждан. С шести до десяти утра и с шести до девяти вечера разрешено гулять и заниматься спортом, не прикасаясь к турникам и уличным тренажерам. Однако по-прежнему нужно иметь при себе паспорт и справку, куда и зачем ты вышел.

С 20 мая в регионе разрешат приступить к работе стоматологическим клиникам, косметическим салонам с медицинской лицензией, магазинам непродовольственных товаров и другим объектам потребительского рынка. В Волгоградской области насчитывается 97,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них почти 40 тысяч уже функционируют. Первый пакет мер в регионе приняли 21 апреля, тогда возобновили деятельность после паузы три тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей.

- У нас закрыто 23 процента предприятий, а в среднем в России - 28 процентов, - говорит заместитель губернатора Анна Писемская. - Прорабатывается поэтапное смягчение режима самоизоляции. Но принимать решения будем исходя из эпидситуации. Нужен баланс между требованиями Роспотребнадзора и экономики. Надо по-прежнему проводить дезинфекцию, по возможности работать удаленно. Если нормы не будут соблюдены, придется закрыть уже действующие предприятия.

Так что купить летнюю обувь или бытовую технику не через интернет можно будет совсем скоро. Но тут есть ряд требований. Магазин не должен находиться в торговом центре - они все еще закрыты. Коммерческая площадь ограничена 400 квадратными метрами. И на одного посетителя должно приходиться не менее четырех "квадратов". В медицинских учреждениях обязателен временной интервал между приемом пациентов, чтобы провести санитарную обработку. В приемном покое следует обеспечить социальную дистанцию.

В регионе уже действуют меры поддержки. Например, фонд микрофинансирования выдает до 300 тысяч под один процент на зарплату, коммунальные платежи и страховые взносы. Этой возможностью смогли воспользоваться 50 субъектов МСП, получившие 16,5 миллиона рублей. Идет реструктуризация долга по прежним займам, удовлетворено 25 заявлений.

Банки выдают ссуду на выплату зарплаты с нулевой ставкой - одобрено 142 заявки на 234 миллиона рублей. Для населения важны ипотечные каникулы. Здесь статистика более внушительная: пошли навстречу 7200 семьям.Шесть тысяч хозяйствующих субъектов воспользовались льготами для предприятий, относящимся к пострадавшим отраслям. Но здесь повезло не всем.

- Мы сохранили штат и оклады, которые в нашей компании выше МРОТа. Все налоги оплачены без отсрочек. В уставе предприятия перечислено несколько видов экономической деятельности, и 95 процентов оборота финансовых средств проходит именно по тому, который включен в список наиболее пострадавших. Но, к сожалению, он не указан в уставных документах как основной, - рассказывает генеральный директор компании Антонина Донцова. - Подали в налоговую заявление на субсидию. В их системе мы значимся только по основному виду деятельности, не вошедшему в список пострадавших. Знаем, что можно подать отчетность и подтвердить, что заработок идет по второму виду. Предоставлять некому. В налоговой нас развернули: определяет только машина. А в программе этой графы нет. "Машине ваша отчетность не нужна. По нашей программе вы не относитесь к пострадавшей отрасли".

883 бизнесмена ушли на арендные каникулы, во время простоя они не должны платить за съемную недвижимость. Суммарно это 90 миллионов рублей арендной платы.Также воспользовались льготой 107 предпринимателей, которые арендовали землю для строительства. У них вышло бы 19 миллионов рублей.

С 20 апреля в Волгоградской области в общественных местах нужно будет носить маски и перчатки. Лиц старше 60 лет обеспечат средствами индивидуальной защиты за счет регионального бюджета. Остальные позаботятся о себе сами. Необходимые резервы в аптечных сетях есть. Корреспондент "РГ" зашел в аптеки и убедился, что маски в наличии. Цена одной медицинской повязки - от 34 до 47 рублей.

Сейчас пошивом масок занимаются 39 предприятий в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске и Котове. Они изготавливают 60 тысяч штук ежедневно. Для обеспечения масками пенсионеров заключили контракты на поставку 600 тысяч изделий.

- В сутки мы шьем около пяти тысяч масок. Используем стопроцентный хлопок. В производстве заняты 26 человек. Для нас очень важно было получить этот заказ. В связи с пандемией мы полностью перепрофилировали производство. Раньше шили повседневную одежду. Но сейчас, пока магазины закрыты, торговля не идет, реализовать товар негде. Если мы не будем шить маски, то закроемся и останемся без зарплаты, - сказала заведующая производством швейного предприятия Наталья Перова.

В регионе создали запас в 1,7 миллиона масок. Приобрести их можно в магазинах, аптеках, киосках "Союзпечать". А в Волгограде и Волжском - на остановках общественного транспорта. Медицинские организации, социальные службы и силовые структуры обеспечат средствами индивидуальной защиты отдельно, с помощью централизованных поставок.

- Наращивать производство - это антикризисная мера. В целом предприятия поставляют около 800 тысяч изделий. Над заказом для лиц преклонного возраста работают организации Волгограда, Волжского и Урюпинска. Были определены поставщики, которые могут выдать продукцию надлежащего качества в нужном объеме. Чтобы выполнить заказы, предприятия кооперируются друг с другом, - прокомментировал председатель комитета промышленной политики Волгоградской области Олег Николаев.