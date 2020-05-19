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19.05.2020 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде по подозрению в убийстве задержали рецидивиста

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградские полицейские задержали ранее судимого гражданина без определенного места жительства, подозреваемого в убийстве человека и покушении на убийство еще двоих. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

В лесопосадке Тракторозаводского района города обнаружили тело 37-летнего волгоградца с ножевым ранением в область сердца. Рядом была раненая молодая женщина, у которой медики диагностировали сильный порез грудной клетки.

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Следователи возбудили уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух и более лиц". По горячим следам силовики задержали 66-летнего пенсионера, которого подозревают в совершении этого преступления.

По данным следствия, накануне две женщины и мужчина, приходившийся родственником одной из них, пришли к проживавшему в лесопосадке гражданину. В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого пенсионер ударил гостя ножом в грудь, а 24-летнюю женщину, пытавшуюся позвать на помощь, ударил в бок. Родственнице убитого удалось спастись - у нее диагностирована резаная рана лица.

Подозреваемый пустился в бега. Но его поймали в течение часа недалеко от остановки общественного транспорта.

По информации пресс-службы областного управления МВД, приметы бомжа смогла описать успевшая убежать гражданка. Патрульные заметили подозрительного субъекта. Увидев полицейский автомобиль, он попытался скрыться в зарослях.

Потерпевшая опознала в задержанном нападавшего, у него при досмотре обнаружили нож. Пенсионер является уроженцем Омской области. Ранее он уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе трижды был судим за убийства.

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