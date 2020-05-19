Волгоградская школьница попала в реанимацию после прогулок в "заброшке"

В Новониколаевском районе Волгоградской области госпитализировали 15-летнюю девочку, сообщил замруководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК Александр Белов.

Школьница находится в реанимации. Медики диагностируют у нее закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные переломы и ушибы.

По предварительным данным, накануне старшеклассница в компании друзей отправилась к заброшенному банно-прачечному комплексу, где подростки забрались на крышу полуразрушенного здания и стали фотографироваться на фоне руин. Спускаясь по стене, девочка сорвалась и упала с высоты второго этажа.

За ее жизнь сейчас борются врачи, в том числе специалисты областного центра. Они оценивают состояние пациентки как тяжелое.