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19.05.2020 14:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгоградской области выявили вспышку COVID-19 в психинтернате

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В психоневрологическом интернате Жирновска зафиксирована вспышка заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Фото: Официальный сайт "Динамо"
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Очаг в интернате локализовали. Первичное тестирование дало положительные результаты у 30 человек.

Всего в регионе насчитывается 1747 подтвержденных случаев заражения. Суточная прибавка составила 86 человек. Самый большой прирост в областном центре и Жирновском районе: соответственно 28 и 16 пациентов.

В области заболело около сотни сотрудников медицинских организаций - это и врачи, и прочий персонал. Некоторые уже выздоровели.

За сутки выписали 55 жителей региона, общее количество выздоровевших достигло 519 человек. Под наблюдением на дому остаются четыре тысячи граждан.

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