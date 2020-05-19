В Волгоградской области выявили вспышку COVID-19 в психинтернате

В психоневрологическом интернате Жирновска зафиксирована вспышка заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Очаг в интернате локализовали. Первичное тестирование дало положительные результаты у 30 человек.

Всего в регионе насчитывается 1747 подтвержденных случаев заражения. Суточная прибавка составила 86 человек. Самый большой прирост в областном центре и Жирновском районе: соответственно 28 и 16 пациентов.

В области заболело около сотни сотрудников медицинских организаций - это и врачи, и прочий персонал. Некоторые уже выздоровели.

За сутки выписали 55 жителей региона, общее количество выздоровевших достигло 519 человек. Под наблюдением на дому остаются четыре тысячи граждан.