Жителя Калмыкии будут судить за убийство ребенка-инвалида

В Калмыкии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя поселка Ики-Бурул, обвиняемого в убийстве пятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в середине января подозреваемый, находясь в пьяном виде у себя дома, почувствовал неприязнь к мальчику, являвшемуся инвалидом детства. Мужчина нанес ребенку множество ударов по всему телу.

От травм ребенок скончался на месте происшествия.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.