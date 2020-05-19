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19.05.2020 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске студент организовал производство автоматов на продажу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске передано в суд дело организованной группировки, занимавшейся незаконным оборотом огнестрельного оружия, которое члены подпольной артели производили в кустарных условиях. В ходе следствия изъято три автомата Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а также более 800 боеприпасов различного калибра, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

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- Из материалов дела следует, что на территории города Челябинска трое злоумышленников, под руководством ранее судимого 21-летнего студента местного колледжа, незаконно изготавливали и сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Двое обвиняемых, имея навыки токарной и сварочной работы, занимались изготовлением основных частей огнестрельного оружия в гаражных боксах, изменением конструктивных особенностей макетов охолощенных автоматов и пистолетов в целях их дальнейшего использования как боевого оружия. Четвертый участник организованной группы осуществлял поиск покупателей с целью сбыта оружия и боеприпасов. Полученные с реализации денежные средства делились между фигурантами.

По версии следствия, на счету торговцев оружием не менее двадцати эпизодов производства и сбыта огнестрельного оружия. Часть его изъята при обысках у членов группировки и их покупателей.

По статье о незаконном изготовлении оружия организованной группой обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы, отметили в полиции. Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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