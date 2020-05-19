Как пройдет последний звонок в школах

Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как в этом году пройдут в школах последние звонки. Понятно, главным образом, онлайн. Но у каждой школы - своя изюминка.

В Ханты-Мансийске учителя школы №4 сейчас дружно поют, хотя и каждый у себя дома. Записывают песню "Крылатые качели". Потом ее смонтируют в единый ролик на школьной телестудии, и она войдет в общий сценарий онлайн-празднования.

Педагоги решили не надевать торжественных нарядов, как это обычно бывает, не делать пышных причесок и яркого макияжа. "Куда интереснее будет, если кто-то из строгих педагогов предстанет с поварешкой или котом на руках", - считает замдиректора по воспитательной работе Ирина Потапова. Все как в жизни. Такими учителя точно запомнятся выпускникам. А ребята готовят свое поздравление. Все это и станет частью праздника на площадке школы в ВКонтакте.

И чтобы последний звонок получился все-таки живым, в студии будет сидеть ведущий, ему можно позвонить и передать пожелания родной школе и одноклассникам. Для себя ребята твердо решили, что обязательно встретятся и обнимутся потом, после пандемии.

А в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге все-таки не теряют надежды на офлайн-торжество. И выпускники готовы ждать, когда отменят карантинные меры. "Каждый год отделение хореографии устраивает большой концерт в Театре оперы и балета. Но пока придется ограничиться видеороликами: дети танцуют дома, а мы монтируем", - рассказал "РГ" директор учебного заведения Андрей Кадочников. Такой же виртуальной будет и итоговая выставка ребят-художников.

Как рассказал "РГ" выпускник одной из Подмосковных школ, они с ребятами очень хотели пошутить над коронавирусом и карантином, и предложили устроить на последний звонок пижамную вечеринку. Дистанционно, конечно, каждый у себя дома. Учителя засомневались…

А вот ученикам в Курильске в какой-то степени повезло, они встретятся вживую на линейке 5 июня, но она пройдет, как и другие торжественные мероприятия в период пандемии, в особом режиме. "Последний звонок пройдет во всех школах района с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции. Время проведения - не более 30 минут. При хорошей погоде торжественные линейки пройдут на улице, - рассказала начальник отдела образования Светлана Снегина.

В Нижегородской области учебный год по всем школам региона завершается 22 мая. А через три дня - в понедельник, 25 мая - с 14 до 21 часа состоится онлайн-фестиваль для выпускников "Рассвет".

"Их ждут поздравления первых лиц региона, известные спикеры, специальные гости, общение друг с другом, возможность поздравить и передать привет друзьям и учителям, - рассказал "РГ" министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин. - Во время фестиваля состоится неформальный "день открытых дверей". С выпускниками придут знакомиться студенты вузов Нижегородской области и расскажут все самое интересное. Вечером для всех - выступления нижегородских DJ и музыкальных групп".

Нижегородскую школу №91 заканчивает более 80 учеников. Директор школы Игорь Богданов рассказал "РГ", что "последний звонок" начнется в программе Zoom: после выступлений и поздравлений районной администрации для детей проведут уроки их учителя начальных классов - так, как это было одиннадцать лет назад.

Школы Татарстана получили рекомендацию от Минобразования республики проводить последние звонки в онлайн-режиме. Впрочем, пока директоры образовательных учреждений пребывают в растерянности и смутно себе представляют, как именно это делать. В столице республики школы решили дождаться разъяснений на сей счет Роспотребнадзора.

И, возможно, задумки их коллег и креатив выпускников в других регионах поможет им определиться. И не только им. Как вам пижамная вечеринка?

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