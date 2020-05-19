На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22

В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. У 78-летней женщины развилась ковидная пневмония, сообщили во вторник в региональном минздраве.

- За сутки в регионе подтвержден 81 новый диагноз COVID-19, - сообщили в минздраве. - Скончалась 78-летняя пациентка с ковидной пневмонией. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 1885. Из них 644 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.