Уральцы на карантине стали в три раза чаще обращаться к психотерапевтам

За два месяца количество звонков на горячую линию экстренной психологической помощи, действующую в Свердловской области, составило 7149. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Мы два месяца находимся в условиях карантина как учреждение, - рассказал на пресс-конференции главный врач областной психиатрической больницы Олег Сердюк. - С 19 марта мы работаем в новом режиме. Количество физических обращений сокращено, но взамен этого мы начали активную онлайн-работу. Все психиатрические клиники региона оказали помощь более 700 пациентам за эти два месяца. Обращений было несколько больше, но не всегда заявившийся ранее человек приходит на видео-консультацию. Также стали проводить консультации для детей.

Он отметил, что мощности телефона доверия были увеличены год назад - получилось предвидеть спрос. Благодаря этому удалось обслужить 7149 звонков. У экспертов есть основание полагать, что если привлечь еще больше специалистов, то увеличится и количество звонков.

Олег Сердюк сказал, что тема коронавируса звучит не так часто - всего 7 процентов от звонков. Переживания чаще вызваны ограничениями. Увеличилось количество обращений от пожилых - это связано с изоляцией, одиночеством тех, кто остался без привычных контактов с родными. Участились жалобы на тревогу, страх, внутрисемейные конфликты, переживания по поводу денег и работы.

- Ссоры в семье нормальны, потому что немногие из нас находились со своими близкими в полном составе такое продолжительное время. Это и определенный вызов, проверка на прочность, но и возможность решить ранее неразрешенные конфликты и выйти на новый уровень семейных отношений, - сказал Сердюк.

К психологам и психотерапевтам обращаются и медики, которые испытывают стресс из-за работы с пациентами, заболевшими коронавирусом, и риском заразиться на рабочем месте.

- Меня как врача тревожит, что таких обращений не очень много, такое ощущение, что население относится к пандемии несколько легкомысленно, но, возможно, у части населения она вызывает защитно-отрицательную реакцию. Я бы предпочел, чтобы люди больше конструктивного внимания обращали на методы профилактики распространения инфекции. Но панических настроений и тяжелых переживаний не наблюдается, - дополнил коллегу главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.

Сейчас многие находятся в состоянии эмоционального напряжения, мобилизации, готовности противодействия стрессу. После таких ситуаций, когда человек начинает расслабляться, могут проявиться психосоматические заболевания и неврозы. Соматическое нарушение от психосоматического может определить врач (обычно, первое имеет четкую симптоматику). По словам Перцеля, число людей, которые обратились, например, к кардиологу или невропатологу, а потом этими специалистами были направлены к психотерапевтам, растет, но это небольшая цифра из общего количества заболевших. Доктор уверен: психологическая помощь требуется пяти процентам населения.

- Психологическое напряжение является важным стрессовым фактором, это может накапливаться. Важно внимательно отнестись к здоровью. Профилактика связана со здоровым образом жизни, - говорит Перцель. - Если что-то чувствуете, нужно понять причины, найти внутренние ресурсы. Физические упражнения, ходьба, зарядка - важнейшие инструменты для сохранения здоровья. Это поможет снизить эмоциональное напряжение. Следует исключить вредные факторы: курение, психоактивные вещества. Когда все закончится, снова произойдет изменение ритма, тогда нужно будет обратить внимание на свою реакцию. Повышение утомляемости, нарушение внимания, раздражение - повод, чтобы увидеть начало проблемы и обратиться к специалисту. Главное, чтобы восстановилась привычная жизнь, привычные связи - это будет хорошая подпитка, чтобы человек чувствовал себя нормально.

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