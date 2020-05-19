В Югре скончались два пациента с коронавирусом

В Сургутской окружной клинической больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Оба - жители Сургутского района, 61 года и 75 лет. "Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни", - передает региональный департамент здравоохранения.

Всего с начала эпидемии в автономном округе зафиксировано 11 смертей. Выздоровели за это время 453 человека.

По данным опертшатаба, за последние сутки выявлено 56 случаев COVID-19 в восьми муниципальных образованиях. Больше всего - 28 случаев - в Сургутском районе. Ранее решением губернатора Натальи Комаровой в некоторых населенных пунктах здесь приостановили работу детсадов, фирм, которые оказывают бытовые услуги населению и продают непродовольственные товары.

"Также в поселках Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский введены ограничения по одновременному нахождению не более 10 человек в помещениях организаций, деятельность которых не приостановлена, с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции", - подчеркнули в оперштабе.

В общей сложности в Югре на данный момент выявлено 1308 случаев коронавируса.

Кстати

Накануне в автономный округ прибыла третья партия средств индивидуальной защиты для медработников - 34 тонны одноразовых халатов, костюмов и масок. Груз распределят по больницам, которые оказывают помощь людям с коронавирусной инфекцией.

Ранее в регионе привезли 54 тонны дефицитных товаров, больше 70 тонн ценного груза ожидается в ближайшее время.