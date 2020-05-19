Жители Урала смогут увидеть Меркурий в паре с Венерой

Редкое астрономическое явление в небе над Свердловской областью произойдет 22 мая: Меркурий станет виден благодаря соседству с яркой Венерой.

- Планеты будет разделять расстояние примерно в два диска Луны. Обычно Меркурий очень сложно найти на вечернем небе без специальной подготовки невооруженным глазом. Но в этот день самая яркая планета неба - Венера - сможет точно указать его расположение, - сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в тематической группе в соцсетях.

Отметим, что Венера - второй по яркости объект на звездном небе после Луны.

Ранее "РГ" писала о том, что в мае в небе над Средним Уралом будет видна МКС. Сейчас по вечерам станцию можно разглядеть невооруженным глазом.