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19.05.2020 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюменской области нашли тело девушки-подростка

Текст: Татьяна Воробьева

На территории Тюменской области найдено тело подростка. По предварительным данным, останки могут принадлежать пропавшей в прошлом году 14-летней жительнице Туринска.

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Официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков подтвердил "РГ", что тело нашли на территории соседней области. Пока нельзя утверждать, что оно принадлежит пропавшей уральской школьнице. "Сейчас проводятся исследования, устанавливается, кому принадлежат останки", - уточнили в СК.

Сообщение о пропаже девушки поступило 21 октября 2019 года. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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