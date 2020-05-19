Ресторан ФРГ был наказан за отказ в столике гостям из Китая

Новости

Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров 20:56
МИД опубликовал сводную информацию по всем осуществленным вывозным рейсам 20:55
Смольный разъяснил проведение церемоний прощания и похорон 20:47
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот 20:28
В Свердловской области скончался седьмой пациент с COVID-19 20:25
В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку 20:12
В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка 20:10
Хуснуллин провел заседание набсовета "Автодора" в обновленном составе 20:02
Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров в ЦФО 19:53
Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19:33
В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена 18:52
Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки 18:50
Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки 18:49
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 18:46
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену 18:39
Собянин назвал число "тяжелых" пациентов с COVID-19 18:36
Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов 18:36
Собянин пожелал врачам не терять оптимизма 18:34
Росстат зафиксировал рост ВВП в I квартале на 1,6% 18:32
Собянин рассказал, когда в Москве откроются МФЦ 18:30
На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба 18:10
Состоялась конференция Microsoft Build 2020 18:00
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика 17:59
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам 17:58
Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 19:55
Рубрика: В мире

Не пущать

Ресторан ФРГ был наказан за отказ в столике гостям из Китая
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Немецкий ресторан был лишен мишленовской звезды, после того как его шеф написал в своем аккаунте в "Фейсбуке", что китайцы в его заведении не приветствуются. Напомним, что "Красный гид Мишлен" - это перечень ресторанов с лучшей в мире кухней. Одна его звезда означает, что, находясь неподалеку, в заведение стоит зайти, две - что ради него стоит сделать крюк, а три - что там столь выдающаяся кухня, что он заслуживает отдельного путешествия.

Ясно, что мишленовские звезды - мечта любого ресторатора. Одна из них была у ресторана высокой кухни Im Schiffchen в Дюссельдорфе. Но шеф-повар и владелец специализирующегося на французской кухне заведения Жан-Клод Бургель позволил себе высказывание, которое вызвало бурю критики и даже призывы бойкотировать это место. Объявляя в своем Facebook, что ресторан возобновляет работу после перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, он написал: "Мы начинаем работу в пятницу, но пока только в бистро. Китайцы нежелательны!!!"

Фото: Reuters
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах

Скандал, разразившийся после этой публикации, быстро попал в СМИ, и, конечно, о нем стало известно составителям мишленовского путеводителя. По информации китайского издания The Global Times, они подвергли резкой критике дискриминационные замечания шеф-повара и заявили, что его ресторан решено исключить из списка рекомендуемых заведений.

Отметим, что то, что произошло в Германии, - не такая уж редкость. По данным агентства Bloomberg, еще в январе в разных странах мира участились случаи дискриминации выходцев из Китая - из-за начала эпидемии коронавируса. СМИ по всему миру сообщали о том, что в ресторанах и магазинах люди с китайской внешностью сталкивались с неадекватной реакцией. Например, в японском городе Ито в префектуре Сидзуоко официант набросился на китаянку с криком "Китайцы! Вон!" А в одном южнокорейском ресторане на окнах были расклеены объявления: "Китайцам вход воспрещен". Там же находится казино, которое объявило, что больше не принимает группы туристов из Китая. На Шри-Ланке туристам из Сингапура, часть из которых имела китайское происхождение, отказали в доступе на скалу Элла Рок, по словам одного из них, только лишь из-за их внешнего вида. Агентство Bloomberg писало о том, что китайское посольство в Дании призвало местную газету Jyllands-Posten извиниться за карикатуру с изображением китайского флага, где вместо звезд на красном фоне были изображены символы коронавируса. "Мы чувствуем гнев и обиду, потому что это своего рода оскорбление наших людей и нашего флага", - сказал датскому телевидению генеральный секретарь Торговой палаты Китая в Дании Джон Лиу. Однако извиняться редакция отказалась.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Минздрав: Прививки детям не приостанавливаются
Российские Ту-22 пролетели над нейтральными водами Черного моря
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля