Ресторан ФРГ был наказан за отказ в столике гостям из Китая

Немецкий ресторан был лишен мишленовской звезды, после того как его шеф написал в своем аккаунте в "Фейсбуке", что китайцы в его заведении не приветствуются. Напомним, что "Красный гид Мишлен" - это перечень ресторанов с лучшей в мире кухней. Одна его звезда означает, что, находясь неподалеку, в заведение стоит зайти, две - что ради него стоит сделать крюк, а три - что там столь выдающаяся кухня, что он заслуживает отдельного путешествия.

Ясно, что мишленовские звезды - мечта любого ресторатора. Одна из них была у ресторана высокой кухни Im Schiffchen в Дюссельдорфе. Но шеф-повар и владелец специализирующегося на французской кухне заведения Жан-Клод Бургель позволил себе высказывание, которое вызвало бурю критики и даже призывы бойкотировать это место. Объявляя в своем Facebook, что ресторан возобновляет работу после перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, он написал: "Мы начинаем работу в пятницу, но пока только в бистро. Китайцы нежелательны!!!"

Скандал, разразившийся после этой публикации, быстро попал в СМИ, и, конечно, о нем стало известно составителям мишленовского путеводителя. По информации китайского издания The Global Times, они подвергли резкой критике дискриминационные замечания шеф-повара и заявили, что его ресторан решено исключить из списка рекомендуемых заведений.

Отметим, что то, что произошло в Германии, - не такая уж редкость. По данным агентства Bloomberg, еще в январе в разных странах мира участились случаи дискриминации выходцев из Китая - из-за начала эпидемии коронавируса. СМИ по всему миру сообщали о том, что в ресторанах и магазинах люди с китайской внешностью сталкивались с неадекватной реакцией. Например, в японском городе Ито в префектуре Сидзуоко официант набросился на китаянку с криком "Китайцы! Вон!" А в одном южнокорейском ресторане на окнах были расклеены объявления: "Китайцам вход воспрещен". Там же находится казино, которое объявило, что больше не принимает группы туристов из Китая. На Шри-Ланке туристам из Сингапура, часть из которых имела китайское происхождение, отказали в доступе на скалу Элла Рок, по словам одного из них, только лишь из-за их внешнего вида. Агентство Bloomberg писало о том, что китайское посольство в Дании призвало местную газету Jyllands-Posten извиниться за карикатуру с изображением китайского флага, где вместо звезд на красном фоне были изображены символы коронавируса. "Мы чувствуем гнев и обиду, потому что это своего рода оскорбление наших людей и нашего флага", - сказал датскому телевидению генеральный секретарь Торговой палаты Китая в Дании Джон Лиу. Однако извиняться редакция отказалась.