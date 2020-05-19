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19.05.2020 21:44
Рубрика: Спорт

РФС попросил губернаторов разрешить клубам РПЛ начать тренировки

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководство Российского футбольного союза обратилось к губернаторам регионов страны, которые представляют клубы РПЛ, с просьбой разрешить начать тренировки.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Решение РФС вызвано тем фактом, что в разных частях страны действуют различные режимы повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Некоторые клубы уже начали тренировки, а, например, представители Москвы из-за принятых мер не смогут начать подготовку к возобновлению сезона раньше июня.

В итоге, как сообщает "Чемпионат", президент РФС Александр Дюков направил письмо губернаторам каждого региона, в котором выступают клуб или клубы РПЛ, с просьбой разрешить начать тренировочный процесс.

В обращении говорится о том, что прибывшие из других регионов страны или из-за границы футболисты, персонал, судьи и иные лица должны быть освобождены от необходимости продолжения соблюдения режима самоизоляции с момента подтверждения двух подряд отрицательных результатов тестирования на коронавирус.

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