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Рубрика: Общество

Меня не проведешь

Как сделать "летающий" Wi-Fi на даче
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 107(8161)
Тысячи москвичей вынуждены были оборудовать "мобильные офисы" на дачах. Муки самоизоляции на свежем воздухе не чувствуются, работать на природе гораздо приятнее. За исключением одной проблемы - нестабильного интернета за городом. Провести себе "летающий" Wi-Fi с городскими параметрами куда-нибудь в Вербилки не так легко, как кажется.
Когда на даче хороший Wi-Fi, работать одно удовольствие. Но стоит сигналу пропасть - нервный вечер обеспечен. Фото: Александр Корольков/РГ Когда на даче хороший Wi-Fi, работать одно удовольствие. Но стоит сигналу пропасть - нервный вечер обеспечен. Фото: Александр Корольков/РГ
Когда на даче хороший Wi-Fi, работать одно удовольствие. Но стоит сигналу пропасть - нервный вечер обеспечен. Фото: Александр Корольков/РГ

Лови момент

В Подмосковье сейчас работает с десяток проверенных фирм, которые могут провести беспроводной и скоростной интернет куда угодно. Почему именно беспроводной? Потому что тянуть кабели к частному дому, расположенному на значительном удалении от "цивилизации", вряд ли будет какой-то крупный провайдер, объяснил "РГ" сотрудник одной из интернет-компаний региона Владимир Шеин. А спутниковый сигнал не слишком надежный. Этим летом обещают чередование ясных и жарких дней с непогожими. Чуть только нахмурится небо - все, вы без интернета. Связь с вашим начальством и коллегами фактически потеряна.

Фото: iStock
Facebook строит свой бесплатный интернет

База хорошего дачного Wi-Fi - внешняя антенна, которая ловит сигнал от вышки. Даже если у вас в деревне сотовой вышки не наблюдается, это не беда - современные антенны ловят 4G даже за 10-20 км. В таком радиусе что-нибудь да найдется даже в дальнем Подмосковье. И здесь вам могут пообещать какую угодно скорость - до 30 Мбит в секунду. "Но лучше ориентироваться на другие параметры антенны, - советует собеседник "РГ". - Важно не то, сколько "делений" интернета поймано, а то, насколько чистым получается сигнал". Как и уровень звука, этот параметр в антеннах меряется децибелами. И чем выше дБ-характеристика вашей антенны, тем лучше и чище сигнал. Кроме антенны и роутера с 4G-модемом, который и будет раздавать Wi-Fi по даче, потребуется еще SIM-карта с выбранным вами оператором. Безлимитный тариф в таком случае вполне можно найти с абонентской платой даже 350 руб. в месяц. Однако установка вырвет из семейного бюджета гораздо больше. Дело в том, что областные компании, как правило, предлагают весь пакет интернета в комплекте. То есть все атрибуты плюс собственно монтаж антенны на козырьке дома, где сигнал лучше. Стоить это будет никак не меньше 11 тысяч рублей. И если дача не ваша, а арендная, то такие траты возможны только по согласованию с хозяином. А если ему Сеть не нужна, то расход получается совершенно невыгодным.

Плюсы

круглосуточный доступ, бесперебойный сигнал

постоянная техподдержка

низкая абонентская плата

Минус

большие затраты на установку

Берите две симки: одну с безлимитом, вторую - с большим запасом трафика
Слабый интернет-сигнал с базовой станции можно компенсировать хорошей внешней антенной. Правда, ее сейчас купить не так просто: быстро разбирают. Фото: Александр Корольков/РГ


А что если сэкономить?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Какой должна быть минимальная площадь дачного участка

В ситуации, когда базовой станции 4G в дачном поселке нет, беспроводной интернет с антенной является единственно возможным вариантом обустроить себе дачный офис. А что если такая станция есть? Для начала нужно узнать оператора-владельца. В Подмосковье нередки ситуации, когда МТС, например, на даче практически не ловит, а, скажем, у "Теле-2" отличный сигнал. Бывает и наоборот. Поэтому уточняйте, какая сеть лучше ловит, и покупайте SIM-карту. Сейчас во многих смартфонах два слота под симки. Так что одна у вас будет для звонков, а другая - для интернета. Безлимитные тарифы есть почти у всех операторов. Казалось бы, чего проще: вставить симку в планшет или телефон - и раздать Wi-Fi на все устройства. Однако этот метод пройдет не со всеми операторами. Поэтому в большинстве случаев придется брать тариф с большим запасом гигабайтов трафика. Один из самых крупных пакетов - 40Gb. Однако если вы собираетесь между делом еще и кино смотреть или мультфильмы ребенку показывать, то учтите - трафик будет съеден за неделю. А вам еще три недели работать! Придется докупать гигабайты, а это невыгодно. Поэтому идеальной схемой в таком случае стоит считать покупку двух симок: одна с безлимиткой (порядка 800 рублей в месяц), а вторая - с большим Gb-запасом (примерно 500 руб.). Безлимитную используете на одном устройстве с развлечениями, а со второй, "рабочей", раздаете Wi-Fi на ноутбук. Если по почте не передаете сверхтяжелые файлы, вам этого вполне хватит.

Плюсы

экономия значительных средств

доступный безлимит

Минусы

быстрый расход трафика

возможная нестабильность сигнала

суета с выбором тарифа и беготня по магазинам

Впрочем, иногда бывает и так, что SIM-карту вам менять не с руки.

Например, когда у вас в смартфоне только один слот, а сообщать о временном изменении номера довольно проблематично. В этом случае вам могут помочь усилители сигнала 4G. Так уж случилось, что сотовые операторы ставят вышки там, где людей больше. Поэтому ваш поселок и остается без скоростного мобильного интернета. На помощь приходит мощная антенна, которая устанавливается на козырек вашей дачи (как правило, именно там ловит лучше всего) и активнее принимает сигнал, чем ваши другие гаджеты. Потом можно точно так же раздать Wi-Fi по всему дому с помощью роутера или планшета. Однако следует учесть, что во время пандемии купить подобные приспособления не так просто. Они исчезают даже из интернет-магазинов. Поэтому гораздо проще купить дешевый смартфон для раздачи сигнала.

Кстати

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Общество Природа "РГ"-советы

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