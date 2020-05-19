20 мая в 16:00 на сайте "Российской газеты" состоится трансляция онлайн-дискусии на тему "Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?"

Пандемия бросила серьезный вызов культурной индустрии по всему миру. Всеобщая самоизоляция кардинально изменила культурное потребление, и масштабная цифровизация культурной сферы в России, о которой много говорилось в доизоляционные времена, наступила в одночасье.

Стремительная адаптация культурных продуктов к новым цифровым реалиям, новые способы взаимодействия с аудиторией, массовое размещение контента в свободном доступе…

На эти и многие другие вопросы ответят участники дискуссии.

Модератор: Михаил Швыдкой - специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла.

Участники паблик-тока:

Возможные участники дискуссии: