Риз Уизерспун сыграет в "Блондинке в законе 3"

То, о чем так или иначе говорили как минимум последние пятнадцать лет, обрело весомую конкретику - третья часть комедии "Блондинка в законе" (Legally Blonde) нашла сценаристов.

Ими станут Минди Калинг ("Офис", "Проект Минди", безнадежный сериал "Четыре свадьбы и одни похороны") и Дэн Гур ("Бруклин 9-9", "Парки и зоны отдыха"), передает THR.

Уизерспун, естественно, вернется к главной роли - Эль Вудс. Что она подтвердила еще в июне 2018-го. Риз также выступит сопродюсером. Поставит картину дебютантка Джэми Сук.

Дата релиза еще не определена.

Первая часть линейки в постановке Роберта Лукетича вышла в далеком 2001-м, собрав более 140 миллионов кассы при бюджете в восемнадцать. Уизерспун в картине оттеняли Люк Уилсон и Сельма Блэр. Сиквел вышел в 2003-м, при бюджете в 45 миллионов заработав 125.

Ранее сообщалось, что Уизерспун подписалась еще на два ромкома - оба для Netflix.