Росавиация выделила субсидии группе "Аэрофлот"

Группе "Аэрофлот" будут предоставлены субсидии в размере 7,89 миллиарда рублей на частичную компенсацию расходов в ситуации снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса, сообщили в Росавиации. Приказ о предоставлении субсидии подписал первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Субсидии получат три авиакомпании группы "Аэрофлот". "Общая сумма предоставленных ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора" субсидий составляет 7,89 миллиарда рублей.

Группа Аэрофлот первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Росавиации, на рассмотрении находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки подали "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азур Эйр", "Азимут" и "Ред Вингс".

В период ограничения пассажирских перевозок данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации, подчеркнули в ведомстве.

Ранее правительство России выделило из резервного фонда Росавиации 23,4 миллиарда рублей для предоставления в 2020 году субсидий пострадавшим российским авиакомпаниям.

Субсидии направлены на погашение расходов российских авиакомпаний, выполнявших коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года. Средства будут направлены на оплату труда авиационного персонала и аэропортовые расходы. Часть субсидий может быть направлена на операционную деятельность и содержание имущества.