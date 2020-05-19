Россияне на самоизоляции стали активнее жертвовать на благотворительность

Граждане в период самоизоляции стали заметно больше делать онлайн-переводов на благотворительность. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой проект "Если быть точным" фонда "Нужна помощь", и данные сервисов "Яндекс.Деньги" и QIWI. Особенно выделяется активность некоммерческих организаций, которые помогают социально уязвимым категориям общества.

В марте количество онлайн-переводов выросло на 37 процентов по сравнению с февралем, в апреле объем переводов еще подрос на 38 процентов. Итого россияне во время режима самоизоляции отправили почти в два раза больше или плюс 89 процентов денежных переводов-пожертвований нуждающимся, детям-сиротам, инвалидам и другим категориям малоимущей части общества. В апреле средний перевод составил 1 тысячу 21 рубль. Это самый высокий показатель за последние полтора года.

НКО из отрасли "Медицина и здравоохранение" в марте получили на 12 процентов меньше онлайн-пожертвований, по сравнению с февралем, но в апреле число переводов выросло почти на 31 процент. Средний перевод составил 419 рублей. Это на 23 процента больше, чем в апреле 2019 года.

"Мы надеемся, что эта позитивная динамика сохранится, - заявили в пресс-службе QIWI. - Поэтому мы призываем всех помогать тем, кто в этом нуждается, любыми доступными способами".