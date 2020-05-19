Российские школьники выбрали песни для выпускного

Российские школьники хотели бы услышать на своем выпускном песни Макса Коржа, Noize MC и Imagine Dragons, станцевать под "Медлячок" Басты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитические данные сервиса "Звук".

- Лидер рейтинга 16-летних - "мастер бешеных концертов, просто парень по соседству" Макс Корж. На втором и третьем месте в списке фаворитов - рэп-исполнитель из Казахстана Скриптонит и инди-группа Imagine Dragons, - рассказали в пресс-службе сервиса. - На четвертом - рок-банда "Нервы" и хип-хоп исполнители: Noize MC, ЛСП.

В список школьных фаворитов также попадали Билли Айлиш, Тима Белорусских, Linkin Park, "Би-2", Twenty one pilots, Queen и Эд Ширан.

- На вопрос, "под какую песню вы бы хотели станцевать медленный танец", 16-летние ответили: "Слишком влюблен" группы "Нервы" и "Медлячок" Басты. Также в топе медленных танцев оказались "Дешевые драмы" Валентина Стрыкало, "Lovely" Билли Айлиш, "Девочка в классе" Джизуса, "Talking to the moon" Bruno Mars, "Знаешь" Rozhden.