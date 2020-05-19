Росстат зафиксировал рост ВВП в I квартале на 1,6%

По предварительной оценке, индекс физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) в I квартале 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года составил 101,6%, сообщил Росcтат.

"Наибольшие темпы роста добавленной стоимости в 1 квартале 2020 года наблюдались в следующих сегментах экономики: сельское хозяйство, промышленность, торговля и общественное питание", - говорится в сообщении.

Рост промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,5%, а в обрабатывающих производствах - 3,8%. В сельском хозяйстве отмечен рост в 3%.

В оптовой торговле зафиксирован рост 9,9%, в розничной торговле - 4,3%, в сфере общественного питания - 3%.

Как пояснили в Росстате, предварительная оценка выполнена производственным методом и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Номинальные значения объема ВВП в I квартале 2020 года будут представлены 17 июня.

Подробные данные представлены в ежемесячном докладе "Социально-экономическое положение России" за январь-март 2020 года, отметили в Росстате.