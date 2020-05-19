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19.05.2020 19:45
Рубрика: Власть

Защита без помех

Приняты особые меры по повышению качества работы адвокатов по назначению
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко обратился к президентам региональных адвокатских палат с призывом обеспечивать участие адвокатов в судопроизводстве по назначению в полном объеме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Адвокаты по назначению предоставляются гражданину государством. По данным Федеральной палаты адвокатов, еще в конце апреля объем работы органов предварительного расследования практически сравнялся с уровнем до пандемии. Но проведение многих следственных действий невозможно без адвокатов, иначе доказательства потом не примет суд.

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Федеральная палата адвокатов мониторит ситуацию в регионах и подключается там, где нужна помощь. На практике возникает ряд проблем. Например, в некоторых регионах были отмечены попытки отправить приезжих адвокатов на двухнедельный карантин, введенный кое-где на местах.

В Татарстане был создан важный прецедент: удалось добиться официального разъяснения, что на адвокатов, приехавших выполнять свою работу, данные ограничения не распространяются.

В ряде регионов попытались отправить приезжих адвокатов на двухнедельный карантин. Такая практика неправомерна: если адвокат приехал по делам, его нельзя закрывать в обсерваторе

Другой острый вопрос: назначение гонораров адвокатам по назначению. Позиция адвокатуры: в нерабочие дни работа защитников должна оплачиваться по тарифам выходного дня. Но, как заметил Юрий Пилипенко, во многих регионах органы предварительного расследования отказывают адвокатам в оплате по повышенным ставкам. Единого подхода на практике пока не выработано.

Например, Адвокатская палата Белгородской области приняла решение, в котором разъяснила, что за работу по назначению в период нерабочих дней защитники должны подавать заявления о выплате вознаграждения по повышенным ставкам. Данный документ решила оспорить в суде прокуратура.

Как подчеркнул член Совета Адвокатской палаты Белгородской области Борис Золотухин, суду предстоит решить принципиальный вопрос, и дело тут не в самих ставках.

Фото: Дарья Алексеева/ТАСС
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"Вопрос в том, имеет ли право прокуратура вмешиваться в действия и решения не просто некоммерческой организации, а своего прямого процессуального оппонента в уголовном процессе", - рассказал он.

По словам вице-президента ФПА России Николая Рогачева, изначально в ряде регионов России следственные органы принимали решения об оплате защиты по назначению по повышенным ставкам.

В свою очередь, первый вице-президент ФПА Евгений Семеняко сказал, что непродолжительное время суды Санкт-Петербурга выносили решения об оплате в повышенном размере, потом это прекратилось. Региональная палата обратилась в Санкт-Петербургский городской суд с разъяснением позиции о необходимости оплаты по повышенным тарифам.

"Мы считаем, что толкование постановления правительства РФ об оплате не исключает такой возможности, - сказал Евгений Семеняко. - Судебная практика на этот счет остается противоречивой".

Власть Право Проблемы адвокатуры

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