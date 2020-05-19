Постановляю:

1. Внести изменения в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, изложив текст указа в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Сахалинской области новой коронавирусной инфекции (2019-nСо V), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-ЗО "О защите населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, от 17.05.2020 № 65-00-01/04-3236-2020, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Сахалинской области постановляю:

1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Сахалинской области режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Сахалинской области ранее запланированных спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить на территории Сахалинской области:

3.1. С 28 марта по 01 июня 2020 года - проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказанием соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.

3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, фитнес центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.3. На период с 28 марта по 31 мая 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц.

Данное ограничение не распространяется на объекты общественного питания на предприятиях (столовые, буфеты, кафе), осуществляющие организацию питания исключительно их работников.

3.4. Работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, за исключением организации экскурсионно-туристического обслуживания населения на открытом воздухе при условии выполнения рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/73/76-2020-24).

3.5. Работу предприятий торговли, осуществляющих розничную продажу непродовольственных товаров, площадью более 800 кв. м в муниципальных образованиях: городской округ "Охинский", "Анивский городской округ", "Городской округ Ногликский".

3.6. Работу кружков и секций программы "Сахалинское долголетие", проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

4. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

4.1. обеспечить при наличии возможности изоляцию по месту жительства, в случае отсутствия такой возможности - в условиях пунктов временного размещения обсервационного типа на срок 14 дней со дня прибытия на территорию Сахалинской области;

4.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4.3. соблюдать постановление руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о нахождении в режиме изоляции на дому.

5. Обязать:

5.1. Граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4 настоящего указа, а также гражданами, в отношении которых приняты предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в предписаниях.

5.2. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, в общественном транспорте, аптеках, медицинских организациях.

5.3. Граждан уведомлять работодателя о получении предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в течение суток с момента получения.

5.4. Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), из расчета дистанции не менее 1,5 метра.

5.5. Организации и индивидуальных предпринимателей обеспечить при осуществлении деятельности:

1) соблюдение в зданиях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных настоящим указом (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты и дезинфекции) и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV);

2) принятие решений об установлении численности работников (физических лиц - исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

6. Министерству социальной защиты Сахалинской области обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию 8-800-201-00-99.

7. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области:

7.1. создать условия для соблюдения работниками рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интернет (http://rospotrebnadzor.ru/);

7.2. обеспечить соблюдение дезинфекционного режима при проведении клининговых мероприятий по обработке помещений, обеззараживания воздуха;

7.3. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому на установленный срок (14 дней) при наличии предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

7.4. при поступлении запроса управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

7.5. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых выданы предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

7.6. в целях организации и подготовки условий для изоляции граждан во исполнение предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в срок не менее чем за 7 дней до прибытия работников и граждан, планируемых к трудоустройству на территории Сахалинской области, уведомлять в письменном виде управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области и агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (через Центры занятости населения Сахалинской области на территории соответствующих муниципальных образований) о прибывающих лицах (дата и номер рейса, фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, паспортные данные), месте их работы (наименование, ИНН, фактический адрес и телефон работодателя), способе изоляции работников на 14-дневный период после прибытия на территорию Сахалинской области (в месте, организованном работодателем, с указанием адреса или в пункте временного размещения обсервационного типа) по форме, размещенной на официальном сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области tzn.sakhalin.gov.ru;

7.7. оплатить стоимость проживания и питания лиц, указанных в подпункте 7.6 настоящего указа, в пунктах временного размещения обсервационного типа при отсутствии возможности организации изоляции силами работодателя в соответствии с установленными требованиями. Соответствующее гарантийное письмо, содержащее обязательство об оплате стоимости проживания и питания, по форме, размещенной на официальном сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области tzn.sakhalin.gov.ru, прилагается к уведомлению, указанному в подпункте 7.6 настоящего указа. Гарантийное письмо подписывается руководителем либо иным уполномоченным представителем работодателя с приложением документов, подтверждающих его полномочия.

Перечень организованных пунктов временного размещения обсервационного типа размещается на официальном сайте министерства здравоохранения Сахалинской области minzdrav.sakhalin.gov.ru.

8. Рекомендовать гражданам:

8.1. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

8.2. воздержаться от поездок за пределы территории Сахалинской области, ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания;

8.3. старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

9. Министерству здравоохранения Сахалинской области:

9.1. организовать выполнение необходимых мероприятий по поддержанию в полной готовности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Сахалинской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечению их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

9.2. принять меры по:

- обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, по отбору биологического материала от больных внебольничными пневмониями и ОРВИ для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

- активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

- формированию в медицинских организациях необходимого запаса медицинских масок (не менее чем на три месяца), в том числе обеспечению больных с респираторными симптомами необходимым количеством медицинских масок;

9.3. осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области;

9.4. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпунктах 4.1, 5.1 настоящего указа;

9.5. обеспечить работу "горячей линии" по телефону 1-300 (добавочный 8) в целях информирования граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

9.6. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

10. Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей:

10.1. образовательных организаций, обеспечить принятие в установленном порядке решений по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

10.2. физкультурно-спортивных учреждений Сахалинской области, обеспечить принятие в установленном порядке решений об осуществлении тренировочного процесса при обязательном условии выполнения рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24);

10.3. многофункциональных центров, обеспечить прием запросов на оказание государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи, произведенной посредством Портала государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (uslugi.admsakhalin.ru);

10.4. учреждений социального обслуживания, обеспечить принятие в установленном порядке решений по оказанию ими срочных социальных услуг до особого распоряжения.

11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, начальникам подчиненных ему территориальных подразделений МВД России по Сахалинской области на районном уровне в пределах предоставленных полномочий:

11.1. совместно с работниками министерства здравоохранения Сахалинской области и сформированными медицинскими бригадами медицинских организаций осуществлять контроль за соблюдением лицами, в отношении которых должностным лицом органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вынесено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

11.2. организовать направление (при необходимости) сотрудников территориальных подразделений к работе медицинских бригад медицинских организаций.

12. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области:

12.1. при необходимости рассматривать вопросы о введении (снятии) ограничительных мероприятий;

12.2. при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

12.3. в кратчайшие сроки информировать министерство здравоохранения Сахалинской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

13. Руководителям транспортных предприятий различных форм собственности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора:

13.1. обеспечить дезинфекцию пассажирских транспортных средств;

13.2. не осуществлять перевозку пассажиров при отсутствии средств защиты органов дыхания (масок).

14. Рекомендовать судовладельцам, морские транспортные средства которых посещали страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также контактировавшим с судами из этих стран в условиях промысла, при заходе в порты Сахалинской области оставлять суда на карантине на 14 дней с даты последнего контакта с иностранными гражданами. 15. Органам местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

15.1. ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

15.2. до 24 апреля 2020 года создать механизированные бригады с привлечением коммунальных служб для отчистки загрязненных мусором территорий, санитарной обработки поверхностей в общественных местах и поверхностей, к которым прикасаются люди, в том числе детских, спортивных площадок, остановочных пунктов, скамеек (лавок);

15.3. до 20 мая 2020 года организовать санитарную очистку территорий муниципальных образований.

16. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

16.1. до 20 мая 2020 года обеспечить санитарную очистку территории, зданий и (или) помещений, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании;

16.2. при отсутствии письменного договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором до 30 апреля 2020 года подать заявку на безвозмездный вывоз до 31 мая 2020 года мусора (твердых коммунальных отходов) с указанием следующей информации:

а) реквизиты потребителя:

для юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, фактический адрес, банковские реквизиты;

для индивидуального предпринимателя - основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, банковские реквизиты;

б) наименование и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого имущества;

в) сведения о виде осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности.

К заявке приложить следующие документы:

- копию документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым помещением, земельным участком;

- сведения о количестве работников.

17. До 31 мая 2020 года региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечить безвозмездный вывоз мусора согласно представленным заявкам, указанным в подпункте 16.2 настоящего указа.

18. Министерству жилищно-коммунального хозяйства обеспечить принятие в установленном порядке решений об освобождении граждан, зарегистрированных на территории Сахалинской области, уволенных и признанных безработными после 26.03.2020 (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия), являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 01.04.2020 по 01.06.2020.

19. Департаменту информационной политики Правительства Сахалинской области обеспечить информирование населения Сахалинской области через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

20. Рекомендовать управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области обеспечить общественный порядок и безопасность работы медицинских организаций.

21. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

22. Министерству образования Сахалинской области на время реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации основных образовательных программ среднего общего образования в очной форме для обучающихся выпускных 11-х классов организовать с 06 апреля 2020 года предоставление продуктовых наборов (пайков) отдельным категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии с пунктами 1 и 1 -3 статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области".

23. Агентству по труду и занятости населения Сахалинской области организовать сбор, анализ уведомлений, указанных в подпункте 7.6 настоящего указа, взаимодействие с работодателями и представление информации в министерство здравоохранения Сахалинской области не менее чем за 1 сутки до прибытия рейса.

24. Управляющим компаниям обеспечить организацию работ по санитарной обработке поверхностей в местах общего пользования многоквартирных домов.

25. Запретить производство ремонтных работ, повлекших за собой нарушение тишины и покоя граждан, и иные действия, указанные в подпунктах "а", "б" пункта 1 статьи 2 Закона Сахалинской области от 11.07.2005 № 51-ЗО "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Сахалинской области", в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов с 06.00 до 15.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно).

При этом допускается проведение неотложных ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, проводимых в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования жизнеобеспечения населения.

26. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

27. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







