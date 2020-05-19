Саммит ЕАЭС изменил традиционный протокол работы

Не только формат видеоконференции, вызванный эпидемиологической обстановкой в мире, внес 19 мая свои коррективы в проведение саммита Высшего Евразийского экономического совета. По предложению президента Беларуси Александра Лукашенко, его заседание состоялось в нестандартном формате, передает пресс-служба президента.

Выступив на открытии заседания, Лукашенко коснулся регламента мероприятия. Традиционно саммиты ЕАЭС, напомнил он, проводятся в два этапа: сначала главы государств обсуждают вопросы в узком составе, затем к ним присоединяются члены делегаций, и далее встреча продолжается в расширенном формате. "Поскольку форма нашего разговора соответствующая, есть предложения. Первое - провести наше совещание традиционно: узкий состав, расширенный, между ними - пауза. Или же мы можем объединить узкий и расширенный составы - тем более секретов нет - и провести единое заседание", - предложил белорусский руководитель.

Президент России Владимир Путин поддержал идею белорусского коллеги. "Вы у нас сегодня председатель, поэтому я соглашусь с вашим предложением", - заявил он.

Одобрили эту инициативу лидеры Казахстана и Кыргызстана. Правда, президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что у каждого из участников саммита должна быть возможность выступить по всем вопросам повестки дня. "Абсолютно с вами согласен. Президент вправе выступать по всем вопросам. Мы никогда не ограничивали, это наша традиция", - поддержал предложение казахстанского руководителя Лукашенко.

Предложение белорусской стороны положительно оценил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После того, как общее решение было принято, к трансляции подключился президент Молдовы Игорь Додон. Изначально, уточняет БЕЛТА, он как представитель государства-наблюдателя в ЕАЭС должен был принять участие только в расширенной части саммита.