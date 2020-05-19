Самозанятым вернут почти полмиллиарда рублей налогов

Объявленная президентом поддержка самозанятых в виде возврата уплаченных ими в прошлом году налогов адресована и 194 тысячам москвичей, подсчитали в столичной мэрии. В общей сложности им вернут 495 миллионов рублей - такую сумму налога на профессиональный доход заплатили в прошлом году московские самозанятые.

Напомню, о возврате именно этого налога на днях объявил Владимир Путин. Взимают его в рамках эксперимента, проходящего в нескольких регионах страны с людей, которые предоставляют услуги, работают на себя и не имеют наемных сотрудников - репетиторы, таксисты, программисты, мастера по ремонту и другие. Раньше большинство из них работали в тени и налогов не платили, но эксперимент показал, что людям просто не хватало удобного инструмента.

Когда самозанятым дали возможность зарегистрироваться онлайн с помощью мобильного приложения "Мой налог", их число начало расти в геометрической прогрессии. Абсолютным лидером стала Москва, где к 1 мая этого года зарегистрировались 275 тысяч человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил уже 54 миллиарда рублей.

Пандемия коронавируса ударила по самозанятым точно так же, как и по наемным сотрудникам или предпринимателям. У таксистов стало меньше заказов, репетиторы ушли в онлайн, меньше обращений стало к дизайнерам, маркетологам, бухгалтерам и другим специалистам. Так что поддержка им нужна не меньше, чем тем, кто потерял обычную работу.

SMM-специалист Дарья Ефимова рассказала "РГ", что весь прошлый год у нее был статус официальной самозанятой, а в этом году она хотела выйти на новую работу: "Однако вмешался коронавирус и мое трудоустройство оказалось в подвешенном состоянии. Возврат налога как самозанятой мне сейчас очень кстати. Я уже посчитала, что получу около 30 тысяч рублей, эти деньги помогут мне пережить непростое время". Ощутимо потерял в заработках и репетитор по математике Артем Ионов - уроки он вел очно, что в режиме самоизоляции стало невозможно. "В онлайн согласились перейти не все, к тому же многие абитуриенты в принципе пока в растерянности и взяли паузу, чтобы просто сэкономить, - поделился он. - Возвращенные налоги будут хорошим подспорьем".

Помимо возврата налогов самозанятым предоставят так же налоговый капитал в размере МРОТ - его можно будет потратить на оплату налогов уже в этом году. По словам заммэра столицы по экономике Владимира Ефимова, городские власти сейчас совместно с федеральными ищут способ возврата ранее уплаченных самозанятыми средств - схему обещают сделать максимально простой.

Налоги самозанятые платят небольшие, однако за год набегает приличная сумма. Так, налог на доходы от физлиц составляет 4%, а от организаций - 6%.

Несмотря на пандемию, в Москве продолжают регистрироваться новые самозянятые - только в этом году их стало на 81 тысячу больше, прирост примерно по 20 тысяч в месяц, рассказал глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.