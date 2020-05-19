Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на осень

Наблюдательный совет Сбербанка перенес годовое общее собрание акционеров с июня на 25 сентября. Об этом заявил на онлайн-конференции глава Сбербанка Герман Греф.

Также Греф сообщил, что набсовет не принял окончательного решения по дивидендам. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен ближе к собранию акционеров, а сами дивиденды будут выплачены до середины октября. Их величина будет зависеть от последствий пандемии коронавируса, но сохраняется вероятность выплаты в размере 50% чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), уточнил Греф. Речь идет о сумме 422,4 млрд рублей.

Также Греф заявил, что Сбербанк намеревается сокращать свое международное присутствие, но эти планы никак не связаны с коронавирусом.