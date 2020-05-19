Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии

Американские военные в Сирии активно взаимодействуют с боевиками. Об этом рассказал один из членов ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ) Абу Хамзи.

"Американцы считают, что это их земля. Они как короли там", - поделился ценной информацией Хамзи. Он был в составе группы, которая сбежала с военной базы США в Эт-Танфе (на границе с Иорданией) и сдалась правительственным силам Сирии.

Беглец рассказал, что американцы обучали их. Его инструктором был капитан Майк, который посвящал сирийца в тонкости работы с пулеметами. По словам Хамзи, группу экстремистов готовили для осуществления диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, контролируемых Дамаском.