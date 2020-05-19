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Рубрика: Экономика

Автопром тянет к госзаказу

Счетная палата предложила расширить закупки школьных автобусов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Закупки школьных автобусов и машин скорой помощи нужно продолжить и включить в нацпроекты, отметили в Счетной палате (СП) по итогам проверки.

Закупает транспортные средства Минпромторг. В 2019 году министерство приобрело у единственных исполнителей 2451 школьный автобус и 1549 карет скорой помощи на 10 млрд рублей. Всего с 2016 года в регионы поставлено свыше 16 тыс. единиц техники на 35 млрд рублей. Эту программу в СП в целом оценили как эффективную. Вот только потребность регионов в автобусах не снижается, напротив, с 2016 года она выросла почти на 56%.

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Парадокс объясняется просто: с 1 июля 2020 года детей можно будет возить только на автобусах, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. Так что закупки нужно продолжать, считают в СП. При этом необходимо провести инвентаризацию потребности регионов и установить нормативы обеспечения медицинских и образовательных учреждений транспортными средствами, отметили в СП.

В Минпромторге пояснили "РГ", что за период с 2016 по 2019 год удалось обновить парк автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов регионов более чем на 16 тысяч единиц техники. "Особенно результаты реализации данного мероприятия можно оценить сейчас, когда каждый автомобиль скорой медицинской помощи направлен на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.

В 2020 году правительством выделены 5,2 млрд рублей из резервного фонда для поставки 1258 автомобилей скорой помощи в 80 субъектов РФ, указали в Минпромторге.

Обновление парка школьных автобусов регионов также имеет особое социальное значение, отметили в Минпромторге. "В части закупки школьных автобусов в 2020 году отмечаем, что поручением президента РФ В.В. Путина предусмотрено проработать вопрос закупки такой техники, финальных решений об осуществлении закупки в настоящее время еще не принято. Вопрос объема и источников финансирования находится в проработке у заинтересованных министерств - Минпромторг, Минфин, Минпросвещения", - пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Экономика Транспорт Госфонды и контрольные органы Счетная палата Госзаказ

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