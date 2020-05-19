Семь новинок кино, вышедших на российских интернет-платформах

Интересно получается. Всего пару лет назад появился формат - сериалы в кино. И многосерийные фильмы показывали в кинозалах, устраивая их самые настоящие марафоны на день, а то и на несколько, или знакомя зрителей с первыми сериями. А во времена коронавируса фильмы зашли на территорию сериалов.

Премьеры некоторых из них решено проводить в Сети, не дожидаясь возобновления кинотеатрального проката. Познакомим читателя-зрителя с новинками зарубежных фильмов и сериалов, которые в последнее время появились на российских интернет-платформах и доступны ему. Все вышли в течение последних недель.

"Великая", more.tv

Оригинальный сериальный проект американского стриминг-сервиса Hulu "Великая" с Эль Фаннинг в роли будущей императрицы Екатерины II. Наш зритель смотрел уже сериалы "Екатерина" на канале "Россия 1" и его продолжение, а также "Великая" на Первом канале. Теперь можно оценить взгляд зарубежных авторов. В отличие от других проектов, исследующих личность Екатерины Великой, этот сериал избрал для себя комедийный жанр и "антиисторическое" повествование, что неудивительно, так как создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию "Оскар" за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" Тони МакНамара.

Действие сериала происходит в России XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика, и прошла путь от "Екатерины Ничто" до Екатерины Великой, одной из самых влиятельных правительниц Российской империи. Главную роль в сериале исполняет Эль Фаннинг, роль супруга Екатерины - Петра III - сыграл Николас Холт. Другие роли исполнили Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.

"Безупречный", Амедиатека

В этом художественном фильме звездный артист Хью Джекман сыграл учителя-взяточника. Сюжет "Безупречного" основан на реальной истории директора престижной школы на Лонг-Айленде Фрэнка Тассона. Cценарий написан по статье Роберта Колкера в "New York Times Magazine". Выпускники школы поступают в самые популярные университеты, родители не жалеют денег на образование своих чад, а сам Тассон невероятно обаятелен и является примером для подражания.

Однако за всем этим скрывается хитрая преступная схема, которая станет достоянием общественности. Когда становится понятно, что правда вот-вот выйдет наружу, Фрэнк и администратор школы Пэм Глукин вынуждены думать о прикрытии и даже готовы пойти на самые крайние меры, чтобы защитить себя от грозящего наказания. Помимо Хью Джекмана и Эллисон Дженни в фильме снялись Рэй Романо, Джеральдин Висванатхан, Алекс Вульфф, Рафаэль Касаль и Аннали Эшфорд.

"O.J.: Сделано в Америке", Viasat Sport, ViPPlay

Документальный мини-сериал, в основе которого - реальная история звезды американского футбола О. Джей Симпсона. О деле О. Джей Симпсона каждый американец знает не хуже, чем о мультсериале про смешных однофамильцев его фигуранта - оно буквально взорвало общество, разделив его на два непримиримых лагеря.

Живая легенда американского футбола, икона темнокожего населения страны, кумир мальчишек, введенный в Зал славы в 1985-м, девять лет спустя стал обвиняемым по делу в двойном убийстве, причем одной из жертв оказалась его супруга, а второй - ее любовник. Однако в историю дело Симпсона вошло не только из-за звездного статуса обвиняемого. Основное внимание оно привлекло в связи с тем, что, несмотря на массу неопровержимых улик, О. Джей был оправдан.

Многие вопреки решению суда до сих пор убеждены, что спортсмен виновен в кошмарном злодеянии, а книгу с говорящим названием "Если бы я сделал это", предположительно, написанную Симпсоном, рассматривают как наглое и циничное признание. Кстати, один из самых выдающихся телевизионных творцов современности Райан Мёрфи избрал для первого сезона своей антологии "Американская история преступлений" именно случай Симпсона.

"Темное наследие", Itunes, ivi, Wink

Фильм-триллер рассказывает о том, что богатый и влиятельный отец семейства внезапно умирает. Его жена и дочь начинают разбираться в оставленном им наследстве. Погружаясь в прошлое отца, девушка узнает о завещании, оставленном для нее одной. Однако она не подозревает, что скоро столкнется с правдой, которая станет угрозой для всей ее семьи. В главных ролях в фильме снимались Лили Коллинз, Саймон Пегг, Конни Нильсен, Чейс Кроуфорд.

"Нормальные люди", Кинопоиск HD

Сериал "Нормальные люди" - экранизация одноименного бестселлера писательницы Салли Руни, которую называют "Сэлинджером для поколения снэпчата". Это история о первой любви подростков, и первые отзывы зарубежных коллег и СМИ, и зрителей заставляют обратить внимание на этот фильм. Историю о первой подростковой любви сравнивают с шекспировской трагедией "Ромео и Джульетта", о картине говорят, что она лучше, чем книга, взрослые заинтересовались ею не меньше, чем молодые люди.

По сюжету старшеклассник Коннел - один из самых популярных парней в школе, звезда местной футбольной команды. Марианна - тихая и застенчивая ученица, жертва травли одноклассников. Между ними возникает странная сильная связь. Неуверенность в себе, неловкие поступки, страх перед тем, что подумают окружающие... Это не просто "документальные" ощущения от первой влюбленности, но и анализ - как молодые люди влияют друг на друга и к каким последствиям приводят их действия.

Героев нового сериала, помимо разных характеров, разделяет социальная иерархия: мать Коннела работает уборщицей в доме Марианны. Однако все в их отношениях меняется год спустя, когда Марианна и Коннел поступают в один и тот же колледж в Дублине. Роль Марианны исполнила звезда фильма "Холодные ступни" Дэйзи Эдгар-Джонс, а Коннела играет начинающий ирландский актер Пол Мескал.

Бар "Эдди" Netflix

Cериал The Eddy - хит сериальной программы Берлинале этого года, именно там состоялась его премьера. На русский язык название сериала переводят как "Бар "Эдди", но иногда и как "Водоворот" (именно как "Водоворот" его узнали и на Берлинале-2020). Однако есть и другие варианты перевода. Сериал интересен прежде всего тем, что его снял известный режиссер Дэмьен Шазелл, которого зритель знает по таким фильмам, как "Ла-Ла Ленд", "Одержимость" и "Человек на Луне".

Действие происходит в Париже в наши дни. Главный герой - пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо, который переехал во Францию. Он совладелец убыточного клуба, не хочет вспоминать о бывших временах, когда его музыку знали все и каждый, и скрывается от прежней славы всеми возможными способами. Но однажды на пороге клуба появляется его дочь, которой 15 лет, и состояние пианиста меняется. В роли дочери - кларнетистки - Амандла Стенберг. Также в фильме снималась звезда фильма Павла Павликовского "Холодная война" Иоанна Кулигиз.

Она выступает в роли нестабильной польской певицы Майи, с которой у Эллиота был или есть какой-то непонятный роман. Главную роль в сериале играет Андре Холланд (известен по проектам "Касл-Рок", "Больница Никербокер"). Музыку для сериала написал Глен Баллард, работавший в свое время с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном.

"О бесконечности", Кинопоиск, OKKO, IVI, Wink, Мегафон, iTunes, Google Play

Фильм - сборник новелл от одного из самых оригинальных и титулованных режиссеров современности Роя Андерсона на вечные темы любви и предательства, жизни и смерти, веры и греха. Фильм получил на Венецианском фестивале "Серебряного льва" за лучшую режиссуру. Неторопливый рассказ о странностях людей. Влюбленные парят в небе, словно сошли с картин Шагала. "Рассказчица, подобно сказочной Шахерезаде, плетет кружева городских историй, заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, наблюдая за чередой событий обычной жизни с ее банальностью и красотой", говорится в аннотации. Зрители встретятся в картине с женщиной, которой было неведомо чувство стыда, с человеком, чьи мысли витали далеко-далеко, и странным сновидцем, которому каждую ночь снилось, как он тащит на себе свой крест.