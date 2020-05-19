Семьи стали чаще заключать брачные договоры

Неожиданная тенденция: в период пандемии влюбленные пары начали активно заключать брачные договоры. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, в апреле выросла доля брачных договоров от всех нотариальных действий.

Напомним, брачный договор вправе заключить только семейные пары. Можно, конечно, оформить его и накануне свадьбы, но силу он получит только после того, как в ЗАГСе поставят штамп в паспорте. Но семейные люди могут заключить брачный контракт в любой момент, сколько бы они ни прожили вместе. Хоть после золотой свадьбы. В прошлом году всего было удостоверено 112 тысяч брачных договоров. Количество таких нотариальных действий постепенно растет. Но неожиданностью стало то, что и в период ограничительных мер такая услуга все равно пользуется популярностью. Еще одна тенденция: распавшиеся семейные пары стали чаще обращаться к нотариусу, чтобы мирно поделить имущество после развода.

"В России наблюдается стабильный рост решений имущественных вопросов при расторжении брака во внесудебном порядке, - рассказали в ФНП. - Так, в 2019 году нотариусы удостоверили почти 20 тысяч соглашений о разделе имущества и более 30 тысяч соглашений об уплате алиментов".

Всего, по данным минюста, в прошлом году ЗАГСы зафиксировали почти 310 тысяч разводов. Таким образом, примерно в каждом шестом случае пары после развода пошли к нотариусу, чтобы разделить имущество или договориться об алиментах.

Любопытно, что в Китае после снятия ограничений, связанных с вирусом, случился скачок разводов. Любовные лодки разбились о карантин. Отечественные психиатры и психологи не исключают, что аналогичная ситуация может возникнуть и в нашей стране. Хотя хочется верить, что большинство семей все-таки пройдет проверку вирусом.

Как бы то ни было, бракоразводный процесс чаще сопровождается разделом имущества, иногда весьма болезненным. "А в случае, если в семье есть дети, вопросов возникает еще больше - с кем из родителей они будут проживать, как и в каком размере будут выплачиваться алименты, - рассказывают эксперты ФНП. - Разобраться со всем этим очень нелегко как с психологической, так и с юридической точки зрения. При этом стоимость юридического сопровождения судебного разбирательства довольно высока и может составлять десятки тысяч рублей и выше. Поскольку адвокат защищает только одну из сторон, о тратах на защиту придется думать и второй стороне бракоразводного процесса. По ряду сложных вопросов проще, быстрее и дешевле обратиться к нотариусу. Он может помочь, например, разделить совместно нажитое имущество, письменно оформить соглашение о месте проживания детей, порядке общения с ними и их воспитания, урегулировать вопрос с содержанием детей, оформив соглашение об алиментах".

112 тысяч брачных договоров удостоверили нотариусы за год. Количество таких нотариальных действий постоянно растет. Заключить брачный контракт супруги могут в любое время. Некоторые заключают его перед самым разводом, чтобы мирно поделить имущество

Если брак уже расторгнут, то есть только два способа разделить имущество и решить вопрос с алиментами: через суд и через нотариуса.

По мнению президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, нотариальное удостоверение медиативных соглашений в скором времени окажется в тренде. "Возможность в любой момент обратиться к нотариусу - квалифицированному юристу, действующему объективно и независимо, дает гражданам гарантию соблюдения их прав и законных интересов при совершении ими юридически значимых действий", - подчеркнул Константин Корсик.