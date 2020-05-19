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19.05.2020 18:34
Рубрика: Власть

Сенаторы внесли поправку о применении дистанционного обучения в режиме ЧС

Текст: Галина Мисливская
Дистанционное обучение может стать законной формой получения образования при введении режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Во вторник группа сенаторов предложила дополнить соответствующей нормой закон "Об образовании в Российской Федерации" (текст имеется в распоряжении "РГ").
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В случае введения упомянутых режимов на всей территории России или в отдельных местностях "реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации (…) осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий", говорится в тексте поправки.

Фото: Александр Корольков
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Если перенос занятий невозможен, то в удаленный формат перейдет обучение даже по тем специальностям, "реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий".

Копии документов об образовании в этом случае выдаются в виде скана бумажного оригинала. Он имеет такую же юридическую силу, что и бумажный документ.

"Мы вносим то, что касается режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности. В том числе мы предусмотрели, чтобы в случае наводнения или пожара ребята могли в дистанционном формате продолжить образование", - рассказала "РГ" один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, одномоментный переход российских школ на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса выявил ряд пробелов в российском законодательстве об образовании. Школы и вузы оказались не готовы переходить на удаленные формы "с колес" - технически и методически.

Фото: iStock
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Чтобы закрыть эти пробелы, сенаторы подготовили две законодательные инициативы. Сегодняшняя определит случаи, когда должен применятся дистанционный режим. Вторая была внесена в Госдуму на прошлой неделе. Тогда сенаторы предложили разграничить в законе об образовании полномочия министерства просвещения и министерства науки образования по определению порядка применения дистанционного обучения в школах и вузах. После принятия этого законопроекта ведомства распишут правила для "удаленки" - как должны проходить уроки и пары, сколько занятий в день должны посещать учащиеся по видеосвязи, как педагоги должны обмениваться с ними информацией, как надо организовать аттестацию и так далее.

Лилия Гумерова поспешила успокоить школьников и родителей, которые видят в подобных инициативах желание властей перевести школу в онлайн на постоянной основе. "Ни о какой замене не идет речь. Мы лишь донастраиваем систему и создаем правовое поле, чтобы регулировать все процессы", - сказала она.

Отвечая на вопрос, где находится законодательный "стоп-кран", который не позволит перевести школу и вуз в дистанционный формат на постоянной основе, сенатор ответила: "У нас сегодня в соответствии с законом об образовании сохраняется традиционная, классическая форма".

Власть Право Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии

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