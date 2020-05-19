Сервис видеозвонков Почты Mail.ru стал доступен всем пользователям

Почта Mail.ru запустила сервис видеозвонков, который анонсировала в конце апреля, на всех пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сервис "Видеозвонки Mail.ru" поддерживает групповые звонки, в которых могут участвовать до 100 человек. Создать онлайн-встречу может любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, при этом участникам не понадобится ни регистрироваться, ни скачивать приложение - достаточно перейти по ссылке. Сервис звонков интегрирован в Почту Mail.ru - как в мобильную, так и в веб-версию. Ссылку на звонок можно создать как в меню Почты, так и прямо при написании письма. Перейти к звонкам также можно из Календаря.

В компании отмечают, что запуск сервиса стал возможен благодаря технологиям видеозвонков социальной сети "Одноклассники". Как сообщает Mail.ru, новый сервис включен в программу Bug Bounty - международный проект по поиску уязвимостей в продуктах компании. Для звонков предусмотрены вознаграждения до 15 тысяч долларов за найденный недочет.