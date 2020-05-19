Новости

В Европе зафиксировали рекордное падение продаж автомобилей 12:02
Видео: В небе над Красноярском пролетел метеорит 12:01
МЭР предложило смягчить наказание за вред объектам КИИ 11:59
В Татарстане колледжам разрешили перейти к очной форме обучения 11:58
Минпросвещения разработало программу онлайн-смен для детей на лето 11:56
Ученые создали прыгающего "краба" для исследования морского дна 11:56
Трейлер: названа дата выхода второго сезона "Академии "Амбрелла" 11:55
Продажи масок и перчаток в метро снизились на 60 процентов 11:52
На Кубани изъяли подделки под Louis Vuitton на 250 млн рублей 11:51
Появилось первое фото искусственных сугробов для маскировки танков 11:48
В России появятся морские суда без экипажа 11:43
В московских лесах появились первые зайчата 11:43
В четырех районах Коми из-за паводка ввели режим ЧС 11:43
В Краснодаре хозяин кальянной после вечеринки лишился помещения 11:41
Сервис видеозвонков Почты Mail.ru стал доступен всем пользователям 11:40
К поискам пропавшего в Кировской области мальчика привлекли авиацию 11:39
В Ростовской области открыли обсерватор для вахтовиков 11:39
Переговоры по плотине Эфиопии зашли в тупик 11:37
В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок 11:36
Пелоси возмутили планы Трампа бесплатно передать России аппараты ИВЛ 11:35
Колин Фаррелл поделился подробностями о своей роли в новом "Бэтмене" 11:35
Новосибирский ученый рассказал об особенностях мутации коронавируса 11:35
Опрос: 59 процентов россиян готовы вакцинироваться от COVID-19 11:34
Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах 11:27
Создатель "Дэдпула" рассказал о перспективах продолжения 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Как правильно утилизировать маски и перчатки
Как правильно утилизировать маски и перчатки
19.05.2020 11:40
Рубрика: Экономика

Сервис видеозвонков Почты Mail.ru стал доступен всем пользователям

Текст: Иван Черноусов

Почта Mail.ru запустила сервис видеозвонков, который анонсировала в конце апреля, на всех пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: istock
"ВКонтакте" заработали групповые видеозвонки. Как их включить

Сервис "Видеозвонки Mail.ru" поддерживает групповые звонки, в которых могут участвовать до 100 человек. Создать онлайн-встречу может любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, при этом участникам не понадобится ни регистрироваться, ни скачивать приложение - достаточно перейти по ссылке. Сервис звонков интегрирован в Почту Mail.ru - как в мобильную, так и в веб-версию. Ссылку на звонок можно создать как в меню Почты, так и прямо при написании письма. Перейти к звонкам также можно из Календаря.

В компании отмечают, что запуск сервиса стал возможен благодаря технологиям видеозвонков социальной сети "Одноклассники". Как сообщает Mail.ru, новый сервис включен в программу Bug Bounty - международный проект по поиску уязвимостей в продуктах компании. Для звонков предусмотрены вознаграждения до 15 тысяч долларов за найденный недочет.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Mail.ru

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму
В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
Правительство продлило электронные больничные работающим пенсионерам до 29 мая
В Минтруде подсчитали общую сумму выплат для российских семей с детьми
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду